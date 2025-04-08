https://ria.ru/20250408/drony-2009938494.html

Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами, рассказал пленный

Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами, рассказал пленный - РИА Новости, 08.04.2025

Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами, рассказал пленный

Украинские расчеты БПЛА под Часовым Яром, выполняя функцию заградотрядов, с помощью ударных FPV-дронов уничтожают тех украинских военных, кто пытается сложить... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:21:00+03:00

2025-04-08T07:21:00+03:00

2025-04-08T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские расчеты БПЛА под Часовым Яром, выполняя функцию заградотрядов, с помощью ударных FPV-дронов уничтожают тех украинских военных, кто пытается сложить оружие или оставить свои позиции, сообщил РИА Новости украинский военнопленный. "Многие пацаны ушли в СОЧ (самовольное оставление части – ред.). Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250408/vsu-2009937082.html

донбасс

часов яр

артемовск

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донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины