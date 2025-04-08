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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 08.04.2025 (обновлено: 10:11 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/dron-2009954811.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 08.04.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 6.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона

Минобороны: средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 6.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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