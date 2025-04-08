https://ria.ru/20250408/dron-2009954811.html

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 08.04.2025

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона

Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:51:00+03:00

2025-04-08T09:51:00+03:00

2025-04-08T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 6.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)