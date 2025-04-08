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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 08.04.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 6.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Минобороны: средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника