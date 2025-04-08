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Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке - РИА Новости, 08.04.2025
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23:03 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/donetsk-2010125210.html
Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке
Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке - РИА Новости, 08.04.2025
Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке
Взрыв ранее неразорвавшегося боеприпаса повредил три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:03:00+03:00
2025-04-08T23:03:00+03:00
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Взрыв ранее неразорвавшегося боеприпаса повредил три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Вечером, в Куйбышевском районе Донецка произошла детонация ранее неразорвавшегося боеприпаса ВСУ, в результате чего повреждено остекление ближайших трех многоквартирных домов", - написал Пушилин. Сотрудник Следственного комитета России, прибывший на место для фиксации разрушения, отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие, их число уточняется. "В результате осмотра места происшествия установлено, что произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего выбито остекление рядом стоящих многоквартирных жилых домов. Имеется информация о пострадавших", - сказал журналистам сотрудник СК. Для некогда прифронтового района Донецка подобные ЧП стали редкостью. По словам местных жителей, их район перестал обстреливаться ВСУ с момента их отступления из соседнего поселка Пески. "Вот как только Украина ушла из Песок, у нас сразу все притихло. А сейчас вот только рама упала и повредила обшивку", - рассказал житель района.
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010102108.html
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке

Взрыв ранее неразорвавшегося снаряда повредил три многоквартирных дома в Донецке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Взрыв ранее неразорвавшегося боеприпаса повредил три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Вечером, в Куйбышевском районе Донецка произошла детонация ранее неразорвавшегося боеприпаса ВСУ, в результате чего повреждено остекление ближайших трех многоквартирных домов", - написал Пушилин.
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Сотрудник Следственного комитета России, прибывший на место для фиксации разрушения, отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие, их число уточняется.
"В результате осмотра места происшествия установлено, что произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего выбито остекление рядом стоящих многоквартирных жилых домов. Имеется информация о пострадавших", - сказал журналистам сотрудник СК.
Для некогда прифронтового района Донецка подобные ЧП стали редкостью. По словам местных жителей, их район перестал обстреливаться ВСУ с момента их отступления из соседнего поселка Пески.
"Вот как только Украина ушла из Песок, у нас сразу все притихло. А сейчас вот только рама упала и повредила обшивку", - рассказал житель района.
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В миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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