https://ria.ru/20250408/donetsk-2010125210.html

Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке

Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке - РИА Новости, 08.04.2025

Неразорвавшийся боеприпас повредил три жилых дома в Донецке

Взрыв ранее неразорвавшегося боеприпаса повредил три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:03:00+03:00

2025-04-08T23:03:00+03:00

2025-04-08T23:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Взрыв ранее неразорвавшегося боеприпаса повредил три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Вечером, в Куйбышевском районе Донецка произошла детонация ранее неразорвавшегося боеприпаса ВСУ, в результате чего повреждено остекление ближайших трех многоквартирных домов", - написал Пушилин. Сотрудник Следственного комитета России, прибывший на место для фиксации разрушения, отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие, их число уточняется. "В результате осмотра места происшествия установлено, что произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего выбито остекление рядом стоящих многоквартирных жилых домов. Имеется информация о пострадавших", - сказал журналистам сотрудник СК. Для некогда прифронтового района Донецка подобные ЧП стали редкостью. По словам местных жителей, их район перестал обстреливаться ВСУ с момента их отступления из соседнего поселка Пески. "Вот как только Украина ушла из Песок, у нас сразу все притихло. А сейчас вот только рама упала и повредила обшивку", - рассказал житель района.

https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010102108.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины