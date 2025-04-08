https://ria.ru/20250408/dominikana-2010088863.html
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27 - РИА Новости, 08.04.2025
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27
Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:01:00+03:00
2025-04-08T18:01:00+03:00
2025-04-08T18:29:00+03:00
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. "К настоящему моменту 27 погибших", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована в аккаунте издания Democrata Multimedios в X. По словам спасателя, в больницы были доставлены 134 пострадавших, однако их общее число выше, поскольку люди получают помощь самостоятельно в различных медучреждениях, включая частные, что затрудняет подсчеты. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов и поиск людей, по словам Мендеса, они предполагают, что "многие еще живы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санто-доминго, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Доминикана
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27
В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 27 человек
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.
"К настоящему моменту 27 погибших", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована в аккаунте издания Democrata Multimedios в X.
По словам спасателя, в больницы были доставлены 134 пострадавших, однако их общее число выше, поскольку люди получают помощь самостоятельно в различных медучреждениях, включая частные, что затрудняет подсчеты.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго
частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов и поиск людей, по словам Мендеса, они предполагают, что "многие еще живы".