https://ria.ru/20250408/dominikana-2010088863.html

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27 - РИА Новости, 08.04.2025

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 27

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:01:00+03:00

2025-04-08T18:01:00+03:00

2025-04-08T18:29:00+03:00

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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 27, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. "К настоящему моменту 27 погибших", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована в аккаунте издания Democrata Multimedios в X. По словам спасателя, в больницы были доставлены 134 пострадавших, однако их общее число выше, поскольку люди получают помощь самостоятельно в различных медучреждениях, включая частные, что затрудняет подсчеты. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов и поиск людей, по словам Мендеса, они предполагают, что "многие еще живы".

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005325177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, санто-доминго, доминикана