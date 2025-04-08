https://ria.ru/20250408/dominikana-2010058014.html

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18 - РИА Новости, 08.04.2025

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18

Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:29:00+03:00

2025-04-08T16:29:00+03:00

2025-04-08T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям. "Центр по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что в трагедии в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек и сотни получили ранения, 121 человек доставлен в различные больницы", - говорится в сообщении издания в социальной сети X. Ранее издание Diario Libre сообщало, что число пострадавших превысило 100. Издание также сообщало о 15 погибших из-за обрушения крыши в клубе в Доминикане.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005325177.html

доминикана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, доминикана