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Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18 - РИА Новости, 08.04.2025
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16:29 08.04.2025 (обновлено: 17:18 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/dominikana-2010058014.html
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18 - РИА Новости, 08.04.2025
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:29:00+03:00
2025-04-08T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям. "Центр по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что в трагедии в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек и сотни получили ранения, 121 человек доставлен в различные больницы", - говорится в сообщении издания в социальной сети X. Ранее издание Diario Libre сообщало, что число пострадавших превысило 100. Издание также сообщало о 15 погибших из-за обрушения крыши в клубе в Доминикане.
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в мире, доминикана
В мире, Доминикана
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18

В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек

© Фото : Dominican Republic National PoliceСпасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Dominican Republic National Police
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям.
"Центр по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что в трагедии в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек и сотни получили ранения, 121 человек доставлен в различные больницы", - говорится в сообщении издания в социальной сети X.
Ранее издание Diario Libre сообщало, что число пострадавших превысило 100. Издание также сообщало о 15 погибших из-за обрушения крыши в клубе в Доминикане.
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16 марта, 14:37
 
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