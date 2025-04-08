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Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18 - РИА Новости, 08.04.2025
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:29:00+03:00
2025-04-08T16:29:00+03:00
2025-04-08T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 18, сообщает издание Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям. "Центр по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что в трагедии в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек и сотни получили ранения, 121 человек доставлен в различные больницы", - говорится в сообщении издания в социальной сети X. Ранее издание Diario Libre сообщало, что число пострадавших превысило 100. Издание также сообщало о 15 погибших из-за обрушения крыши в клубе в Доминикане.
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005325177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доминикана
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 18
В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек