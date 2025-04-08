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В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 08.04.2025
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14:51 08.04.2025 (обновлено: 16:22 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/dominikana-2010036325.html
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 08.04.2025
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые
По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:51:00+03:00
2025-04-08T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса."Тринадцать человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set... в больницы доставлены 93 человека", - говорится в публикации.
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доминикана, в мире
Доминикана, В мире
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые

В Доминикане 13 человек погибли, 93 ранены после обрушения крыши в клубе Jet Set

© Фото : Asistencia 911Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Asistencia 911
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.
"Тринадцать человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set... в больницы доставлены 93 человека", - говорится в публикации.
© Фото : Dominican Republic National PoliceСпасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Dominican Republic National Police
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
 
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