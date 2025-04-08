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В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые

В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 08.04.2025

В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:51:00+03:00

2025-04-08T14:51:00+03:00

2025-04-08T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса."Тринадцать человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set... в больницы доставлены 93 человека", - говорится в публикации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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