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В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 08.04.2025
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые
По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:51:00+03:00
2025-04-08T14:51:00+03:00
2025-04-08T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса."Тринадцать человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set... в больницы доставлены 93 человека", - говорится в публикации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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доминикана, в мире
В Доминикане обрушилась крыша в ночном клубе, есть погибшие и раненые
В Доминикане 13 человек погибли, 93 ранены после обрушения крыши в клубе Jet Set
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 93 доставлены в больницы в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминиканской республике, сообщает издание Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.
"Тринадцать человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set... в больницы доставлены 93 человека", - говорится в публикации.