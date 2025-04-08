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Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей - РИА Новости, 08.04.2025
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05:41 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/dolgi-2009933635.html
Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей
Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей - РИА Новости, 08.04.2025
Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей
Иноагент-журналист Александр Баунов* задолжал по налогам более двух миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:41:00+03:00
2025-04-08T05:41:00+03:00
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иноагент-журналист Александр Баунов* задолжал по налогам более двух миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно информации, в начале февраля приставы возбудили на Баунова* исполнительное производство, предметом которого стало "взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)". Общая сумма долга Баунова* составляет 2,2 миллиона рублей, из которых 2 миллиона - основной долг, и более 140 тысяч - исполнительский сбор. Минюст РФ внес Баунова* в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно данным сайта министерства, журналист был внесен в список, в связи с тем, что распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и участвовал в мероприятиях, организованных иноагентами и иностранными СМИ. По данным ведомства, журналист уехал за границу. Баунов* является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги**, который был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года. В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал Баунова* и еще 5 иностранных агентов на 40 тысяч рублей за неуказание ими соответствующей плашки в публикациях в интернете.* Признан иностранным агентом на территории России** Признано в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html
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россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), фонд карнеги
Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Фонд Карнеги
Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей

Иноагент-журналист Баунов задолжал по налогам более 2 миллионов рублей в России

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иноагент-журналист Александр Баунов* задолжал по налогам более двух миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись со сведениями Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
Согласно информации, в начале февраля приставы возбудили на Баунова* исполнительное производство, предметом которого стало "взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)". Общая сумма долга Баунова* составляет 2,2 миллиона рублей, из которых 2 миллиона - основной долг, и более 140 тысяч - исполнительский сбор.
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5 апреля, 06:03
Минюст РФ внес Баунова* в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно данным сайта министерства, журналист был внесен в список, в связи с тем, что распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и участвовал в мероприятиях, организованных иноагентами и иностранными СМИ. По данным ведомства, журналист уехал за границу.
Баунов* является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги**, который был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.
В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал Баунова* и еще 5 иностранных агентов на 40 тысяч рублей за неуказание ими соответствующей плашки в публикациях в интернете.
* Признан иностранным агентом на территории России
** Признано в России нежелательной организацией.
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РоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Фонд Карнеги
 
 
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