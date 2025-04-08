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В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью - РИА Новости, 08.04.2025
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08:45 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html
В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью
В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью - РИА Новости, 08.04.2025
В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью
Власти Молдавии намерены продолжать диалог с Евросоюзом по вопросам урегулирования приднестровского конфликта, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:45:00+03:00
2025-04-08T08:45:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Власти Молдавии намерены продолжать диалог с Евросоюзом по вопросам урегулирования приднестровского конфликта, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции кабмина республики. "Вице-премьер-министр Олег Серебрян на встрече с представителем Евросоюза в процессе приднестровского урегулирования Доротой Длуши-Сулига и Послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом подтвердил открытость властей Молдавии к продолжению и развитию динамичного и продуктивного диалога с Брюсселем по приднестровскому урегулированию и реинтеграции страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро. Стороны обсудили деятельность переговорных форматов по приднестровскому урегулированию, а также ряд актуальных тем повестки диалога, среди которых соблюдение прав человека на левом берегу Днестра, устранение препятствий, мешающих свободному передвижению, обеспечение работы школ с румынским языком обучения и т.д. "Серебрян отметил усилия Кишинева по поддержанию диалога и стабильности в условиях кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, а также решения проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. Он подчеркнул роль Евросоюза в обеспечении условий для согласованности процессов реинтеграции страны и европейской интеграции, которые должны продвигаться параллельно", - отмечается в сообщении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Евросоюз
В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью

Вице-премьер Серебрян: Молдавия намерена продолжать диалог с ЕС по Приднестровью

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Власти Молдавии намерены продолжать диалог с Евросоюзом по вопросам урегулирования приднестровского конфликта, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции кабмина республики.
"Вице-премьер-министр Олег Серебрян на встрече с представителем Евросоюза в процессе приднестровского урегулирования Доротой Длуши-Сулига и Послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом подтвердил открытость властей Молдавии к продолжению и развитию динамичного и продуктивного диалога с Брюсселем по приднестровскому урегулированию и реинтеграции страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро.
Стороны обсудили деятельность переговорных форматов по приднестровскому урегулированию, а также ряд актуальных тем повестки диалога, среди которых соблюдение прав человека на левом берегу Днестра, устранение препятствий, мешающих свободному передвижению, обеспечение работы школ с румынским языком обучения и т.д.
"Серебрян отметил усилия Кишинева по поддержанию диалога и стабильности в условиях кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, а также решения проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. Он подчеркнул роль Евросоюза в обеспечении условий для согласованности процессов реинтеграции страны и европейской интеграции, которые должны продвигаться параллельно", - отмечается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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