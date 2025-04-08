https://ria.ru/20250408/dengi-2009922800.html
Издание "Гласная"* получало деньги от нежелательных в России организаций
Издание "Гласная"* получало деньги от нежелательных в России организаций - РИА Новости, 08.04.2025
Издание "Гласная"* получало деньги от нежелательных в России организаций
Признанное в России СМИ-иноагентом издание "Гласная"* получила в 2024 году финансирование более чем на 50 тысяч евро от двух нежелательных в РФ организаций -... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:22:00+03:00
2025-04-08T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Признанное в России СМИ-иноагентом издание "Гласная"* получила в 2024 году финансирование более чем на 50 тысяч евро от двух нежелательных в РФ организаций - бельгийского "Европейского фонда за демократию"** (European Endowment for Democracy**) и "Пражского центра гражданского общества"** (Prague Civil Society Centre**), свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минюст 4 апреля внес издание "Гласная"* в реестр иноагентов. По данным министерства, издание участвовало в создании и распространении материалов иноагентов, а также сообщений и материалов нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, по сообщению Минюста РФ, СМИ осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений*** (движение ЛГБТ*** запрещено в России как экстремистское) и распространяло фейки о действиях власти РФ и ВС РФ. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе 2024 года, издание получило финансирование на 40 тысяч евро от "Европейского фонда за демократию"** (European Endowment for Democracy**), а в октябре 2024 года на счета издания поступило свыше 11 тысяч долларов США от "Пражского центра гражданского общества"** (Prague Civil Society Centre**).* Признано в России СМИ-иноагентом.** Признано в России нежелательной организацией.*** Движение запрещено в России как экстремистское
https://ria.ru/20250403/muratov-2009009733.html
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россия, сша
Издание "Гласная"* получало деньги от нежелательных в России организаций
Издание "Гласная" в 2024 году получило деньги от нежелательных организаций
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Признанное в России СМИ-иноагентом издание "Гласная"* получила в 2024 году финансирование более чем на 50 тысяч евро от двух нежелательных в РФ организаций - бельгийского "Европейского фонда за демократию"** (European Endowment for Democracy**) и "Пражского центра гражданского общества"** (Prague Civil Society Centre**), свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Минюст 4 апреля внес издание "Гласная"* в реестр иноагентов. По данным министерства, издание участвовало в создании и распространении материалов иноагентов, а также сообщений и материалов нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, по сообщению Минюста РФ, СМИ осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений*** (движение ЛГБТ*** запрещено в России как экстремистское) и распространяло фейки о действиях власти РФ и ВС РФ.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе 2024 года, издание получило финансирование на 40 тысяч евро от "Европейского фонда за демократию"** (European Endowment for Democracy**), а в октябре 2024 года на счета издания поступило свыше 11 тысяч долларов США
от "Пражского центра гражданского общества"** (Prague Civil Society Centre**).
* Признано в России СМИ-иноагентом.
** Признано в России нежелательной организацией.
*** Движение запрещено в России как экстремистское