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В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 08.04.2025 (обновлено: 11:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/delo-2009975299.html
В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА
В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025
В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника в курском селе Погребки в октябре 2024 года, в результате... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:34:00+03:00
2025-04-08T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника в курском селе Погребки в октябре 2024 года, в результате которого погиб мужчина, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Военные следователи продолжают работу с жителями освобожденного курского села Погребки. Проживающая в селе женщина рассказала, что в октябре 2024 года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА. Подчеркивается, что в ходе проведения осмотра места происшествия эти показания подтвердились. "Следствием зафиксированы разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Указанные преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего", - сказала Петренко. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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происшествия, россия, украина, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА

СК возбудил дело после атаки БПЛА на курское село Погребки в 2024 году

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника в курском селе Погребки в октябре 2024 года, в результате которого погиб мужчина, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Военные следователи продолжают работу с жителями освобожденного курского села Погребки. Проживающая в селе женщина рассказала, что в октябре 2024 года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА. Подчеркивается, что в ходе проведения осмотра места происшествия эти показания подтвердились.
"Следствием зафиксированы разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Указанные преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего", - сказала Петренко.
Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКурская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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