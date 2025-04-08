https://ria.ru/20250408/delo-2009975299.html

В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА

В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025

В Курской области завели дело после гибели мужчины из-за атаки БПЛА

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника в курском селе Погребки в октябре 2024 года, в результате... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:34:00+03:00

2025-04-08T11:34:00+03:00

2025-04-08T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника в курском селе Погребки в октябре 2024 года, в результате которого погиб мужчина, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Военные следователи продолжают работу с жителями освобожденного курского села Погребки. Проживающая в селе женщина рассказала, что в октябре 2024 года ее муж погиб при целенаправленном ударе украинского БПЛА. Подчеркивается, что в ходе проведения осмотра места происшествия эти показания подтвердились. "Следствием зафиксированы разрушения, характерные для атаки с беспилотного летательного аппарата. Указанные преступные действия квалифицированы следствием как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тела погибшего", - сказала Петренко. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html

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украина

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происшествия, россия, украина, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины