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В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе - РИА Новости, 08.04.2025
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10:51 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/delo-2009965809.html
В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе
В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе - РИА Новости, 08.04.2025
В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе
Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:51:00+03:00
2025-04-08T10:51:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
солнечный район
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее прокуратура региона сообщила, что мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный. Прокуратура Солнечного района организовала проверку. Отмечалось, что в настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, его жизни ничего не угрожает. На иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в соцучреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. "Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении СУСК. В ходе следствия будет дана оценка исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних. По данным следственного управления, женщина ведет асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом осуществляет воспитание сына.
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россия
хабаровский край
солнечный район
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происшествия, россия, хабаровский край, солнечный район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Солнечный район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе

СК завел дело на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в Хабаровском крае

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура региона сообщила, что мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный. Прокуратура Солнечного района организовала проверку. Отмечалось, что в настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, его жизни ничего не угрожает. На иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в соцучреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.
"Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении СУСК.
В ходе следствия будет дана оценка исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних.
По данным следственного управления, женщина ведет асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом осуществляет воспитание сына.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайСолнечный районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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