https://ria.ru/20250408/delo-2009965809.html

В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе

В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе - РИА Новости, 08.04.2025

В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе

Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:51:00+03:00

2025-04-08T10:51:00+03:00

2025-04-08T10:51:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее прокуратура региона сообщила, что мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный. Прокуратура Солнечного района организовала проверку. Отмечалось, что в настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, его жизни ничего не угрожает. На иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в соцучреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. "Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении СУСК. В ходе следствия будет дана оценка исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних. По данным следственного управления, женщина ведет асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом осуществляет воспитание сына.

https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html

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происшествия, россия, хабаровский край, солнечный район, следственный комитет россии (ск рф)