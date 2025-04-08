В Хабаровском крае завели дело на женщину, оставившую дочь в сугробе
СК завел дело на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в Хабаровском крае
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на женщину, оставившую грудную дочь в сугробе в поселке Хабаровского края, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее прокуратура региона сообщила, что мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный. Прокуратура Солнечного района организовала проверку. Отмечалось, что в настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, его жизни ничего не угрожает. На иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в соцучреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.
"Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении СУСК.
В ходе следствия будет дана оценка исполнению женщиной обязанностей по воспитанию детей, а также действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности несовершеннолетних.
По данным следственного управления, женщина ведет асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом осуществляет воспитание сына.