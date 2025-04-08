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Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии - РИА Новости, 08.04.2025
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21:08 08.04.2025 (обновлено: 21:28 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/debosh-2010116362.html
Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии
Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии - РИА Новости, 08.04.2025
Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии
Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села, сообщается региональный главк МВД. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:08:00+03:00
2025-04-08T21:28:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села, сообщается региональный главк МВД. По данным якутских СМИ, в полицию поступило сообщение о нападении трех мужчин на главу якутского села Валентина Охотина у него дома. Как сообщили в региональном главке МВД, правоохранителей вызвала жена потерпевшего. "Нарядом полиции был задержан и доставлен в отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество", - сообщает региональное МВД в Telegram-канале. Видео из изолятора опубликовало местное издание SakhaNews. Согласно кадрам, мужчина пробил стену камеры и оказался в соседней, где в это время на скамейке спал другой задержанный. "Собранный материал по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции был направлен в следственный орган. По результатам его рассмотрения Чурапчинским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточняет МВД по Якутии. Кроме того, отмечается, что следователи проводят проверку по факту нападения на главу села и умышленного повреждения имущества. "Также в рамках собственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в республиканском МВД.
https://ria.ru/20250405/deboshir-2009551081.html
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россия
республика саха (якутия)
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Дебош в изоляторе временного содержания в Якутии
Видео из изолятора публикует местное издание SakhaNews. Согласно кадрам, мужчина пробил стену камеры и оказался в соседней, где в это время на скамейке спал другой задержанный.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии

Пьяный мужчина пробил стену в изоляторе в Якутии и проник в соседнюю камеру

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села, сообщается региональный главк МВД.
По данным якутских СМИ, в полицию поступило сообщение о нападении трех мужчин на главу якутского села Валентина Охотина у него дома. Как сообщили в региональном главке МВД, правоохранителей вызвала жена потерпевшего.
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"Нарядом полиции был задержан и доставлен в отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество", - сообщает региональное МВД в Telegram-канале.
Видео из изолятора опубликовало местное издание SakhaNews. Согласно кадрам, мужчина пробил стену камеры и оказался в соседней, где в это время на скамейке спал другой задержанный.
"Собранный материал по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции был направлен в следственный орган. По результатам его рассмотрения Чурапчинским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточняет МВД по Якутии.
Кроме того, отмечается, что следователи проводят проверку по факту нападения на главу села и умышленного повреждения имущества. "Также в рамках собственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в республиканском МВД.
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