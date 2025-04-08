https://ria.ru/20250408/debosh-2010116362.html

Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии

Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии - РИА Новости, 08.04.2025

Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии

Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села, сообщается региональный главк МВД. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:08:00+03:00

2025-04-08T21:08:00+03:00

2025-04-08T21:28:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села, сообщается региональный главк МВД. По данным якутских СМИ, в полицию поступило сообщение о нападении трех мужчин на главу якутского села Валентина Охотина у него дома. Как сообщили в региональном главке МВД, правоохранителей вызвала жена потерпевшего. "Нарядом полиции был задержан и доставлен в отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество", - сообщает региональное МВД в Telegram-канале. Видео из изолятора опубликовало местное издание SakhaNews. Согласно кадрам, мужчина пробил стену камеры и оказался в соседней, где в это время на скамейке спал другой задержанный. "Собранный материал по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции был направлен в следственный орган. По результатам его рассмотрения Чурапчинским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточняет МВД по Якутии. Кроме того, отмечается, что следователи проводят проверку по факту нападения на главу села и умышленного повреждения имущества. "Также в рамках собственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц", - сообщили в республиканском МВД.

https://ria.ru/20250405/deboshir-2009551081.html

https://ria.ru/20250305/peterburg-2003142769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дебош в изоляторе временного содержания в Якутии Видео из изолятора публикует местное издание SakhaNews. Согласно кадрам, мужчина пробил стену камеры и оказался в соседней, где в это время на скамейке спал другой задержанный. 2025-04-08T21:08 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)