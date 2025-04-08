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Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию - РИА Новости, 08.04.2025
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию
Телеведущая Анфиса Чехова, в марте вступившая в партию "Новые люди", сообщила, что не планирует становиться депутатом. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:41:00+03:00
2025-04-08T14:41:00+03:00
2025-04-08T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова, в марте вступившая в партию "Новые люди", сообщила, что не планирует становиться депутатом. "Депутатом я быть не хочу, я достаточно далека от политики, но мне очень хочется помогать людям", - сказала Чехова журналистам в Госдуме. Телеведущая вступила в партию "Новые люди" на V всероссийском съезде партии. Партийный билет ей вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков. В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Госдумы, Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к ним. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений.
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политика, россия, анфиса чехова, владислав даванков, элла памфилова, госдума рф
Шоубиз, Политика, Россия, Анфиса Чехова, Владислав Даванков, Элла Памфилова, Госдума РФ
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию
Анфиса Чехова, вступившая в партию "Новые люди", не планирует быть депутатом