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Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию - РИА Новости, 08.04.2025
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Шоубиз
 
14:41 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/chehova-2010034231.html
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию - РИА Новости, 08.04.2025
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию
Телеведущая Анфиса Чехова, в марте вступившая в партию "Новые люди", сообщила, что не планирует становиться депутатом. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:41:00+03:00
2025-04-08T14:41:00+03:00
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политика
россия
анфиса чехова
владислав даванков
элла памфилова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова, в марте вступившая в партию "Новые люди", сообщила, что не планирует становиться депутатом. "Депутатом я быть не хочу, я достаточно далека от политики, но мне очень хочется помогать людям", - сказала Чехова журналистам в Госдуме. Телеведущая вступила в партию "Новые люди" на V всероссийском съезде партии. Партийный билет ей вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков. В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Госдумы, Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к ним. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений.
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политика, россия, анфиса чехова, владислав даванков, элла памфилова, госдума рф
Шоубиз, Политика, Россия, Анфиса Чехова, Владислав Даванков, Элла Памфилова, Госдума РФ
Анфиса Чехова ответила, хочет ли быть депутатом после вступления в партию

Анфиса Чехова, вступившая в партию "Новые люди", не планирует быть депутатом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнфиса Чехова
Анфиса Чехова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анфиса Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова, в марте вступившая в партию "Новые люди", сообщила, что не планирует становиться депутатом.
"Депутатом я быть не хочу, я достаточно далека от политики, но мне очень хочется помогать людям", - сказала Чехова журналистам в Госдуме.
Телеведущая вступила в партию "Новые люди" на V всероссийском съезде партии. Партийный билет ей вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков.
В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Госдумы, Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к ним. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений.
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