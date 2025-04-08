СМИ: сотрудника охраны Рубио задержали в Бельгии из-за драки с полицией
Washington Examiner: в Брюсселе задержали сотрудника охраны Рубио после драки
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудник охраны госсекретаря США Марко Рубио был задержан в Брюсселе из-за драки с полицейскими и конфликтом с сотрудниками отеля, в котором позднее останавливался политик, сообщает издание Washington Examiner.
Инцидент произошел 31 марта в отеле Amigo в Брюсселе.
"Сотрудник Службы дипломатической безопасности, руководивший сменой в группе охраны госсекретаря Марко Рубио, был задержан бельгийской полицией... в отеле в Брюсселе... Он поссорился с персоналом отеля и вступил в драку с прибывшими на место полицейскими. Позже на той же неделе Рубио останавливался в том же отеле", - говорится в материале издания.
Как утверждают два анонимных источника Washington Examiner, сотрудник охраны "вел себя неадекватно" и пришел в ярость из-за того, что персонал отеля отказался открыть для него вечером бар, после чего начал проявлять агрессию и вступил в конфликт с полицейскими, приехавшими в отель, реагируя на вызов. По данным газеты, он был освобожден в тот же день благодаря вмешательству посольства США.
Как подчеркивают собеседники издания, охрана Рубио "доведена высшим руководством до предела" огромным объемом работы, которую ей поручают. Представитель госдепартамента США заявил изданию, что ведомство в курсе инцидента и расследует его.