https://ria.ru/20250408/brent-2010122248.html

Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель - РИА Новости, 08.04.2025

Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 62 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:19:00+03:00

2025-04-08T22:19:00+03:00

2025-04-08T23:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 62 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 22:17 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent снижалась на 3,41% — до 62,02 доллара за баррель. Минутами ранее этот показатель впервые с 7 апреля 2021 года опускался ниже 62 долларов. Майские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 3,49%, торгуясь на уровне 58,57 доллара.На ситуацию оказывают существенное влияние опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение восьми стран ОПЕК+. На прошлой неделе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.

https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html

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