https://ria.ru/20250408/brazilija-2010014129.html

Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США

Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США - РИА Новости, 08.04.2025

Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США

Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. "С 10 апреля 2025 года правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, приезжающих в Бразилию... Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию", - говорится в публикации на официальном сайте посольства. Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал. Бразильское правительство объясняет решение президента логикой дипломатической взаимности: туристы из стран, для въезда в которые бразильцам необходимо получать визу, также должны следовать визовому режиму при въезде в Бразилию, сообщает G1.

https://ria.ru/20250405/kanada-2009476210.html

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бразилия, сша, австралия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, в мире