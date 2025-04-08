Рейтинг@Mail.ru
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/brazilija-2010014129.html
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США - РИА Новости, 08.04.2025
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
бразилия
сша
австралия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_593d6a586c9fcd26bbe16057f2e0693d.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. "С 10 апреля 2025 года правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, приезжающих в Бразилию... Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию", - говорится в публикации на официальном сайте посольства. Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал. Бразильское правительство объясняет решение президента логикой дипломатической взаимности: туристы из стран, для въезда в которые бразильцам необходимо получать визу, также должны следовать визовому режиму при въезде в Бразилию, сообщает G1.
https://ria.ru/20250405/kanada-2009476210.html
бразилия
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_0053a4be1548c9e669727b2632a0199f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, сша, австралия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, США, Австралия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США

Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии.
"С 10 апреля 2025 года правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, приезжающих в Бразилию... Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию", - говорится в публикации на официальном сайте посольства.
Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал.
Бразильское правительство объясняет решение президента логикой дипломатической взаимности: туристы из стран, для въезда в которые бразильцам необходимо получать визу, также должны следовать визовому режиму при въезде в Бразилию, сообщает G1.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
СМИ: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США
5 апреля, 06:29
 
БразилияСШААвстралияЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала