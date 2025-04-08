https://ria.ru/20250408/brazilija-2010014129.html
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США - РИА Новости, 08.04.2025
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
бразилия
сша
австралия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_593d6a586c9fcd26bbe16057f2e0693d.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля, сообщило посольство США в Бразилии. "С 10 апреля 2025 года правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, приезжающих в Бразилию... Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию", - говорится в публикации на официальном сайте посольства. Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал. Бразильское правительство объясняет решение президента логикой дипломатической взаимности: туристы из стран, для въезда в которые бразильцам необходимо получать визу, также должны следовать визовому режиму при въезде в Бразилию, сообщает G1.
https://ria.ru/20250405/kanada-2009476210.html
бразилия
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_0053a4be1548c9e669727b2632a0199f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, сша, австралия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, США, Австралия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США
Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США с 10 апреля