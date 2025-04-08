https://ria.ru/20250408/bpla-2009942591.html
В Магаданской области при мониторинге пожарной безопасности используют БПЛА
В Магаданской области при мониторинге пожарной безопасности используют БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025
В Магаданской области при мониторинге пожарной безопасности используют БПЛА
Магаданская область получила шесть беспилотников российского производства в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", они будут мониторить РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:34:00+03:00
2025-04-08T08:34:00+03:00
2025-04-08T08:34:00+03:00
технологии
магаданская область
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МАГАДАН, 8 апр - РИА Новости. Магаданская область получила шесть беспилотников российского производства в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", они будут мониторить пожарную безопасность в регионе, сообщает правительство Колымы. "Шесть беспилотников российского производства "Геоскан-801(БПЛА)" предназначены для мониторинга пожарной безопасности, состояния лесов и контроля за работой лесопользователей. Использование БПЛА при патрулировании лесов позволит заглянуть в самые отдалённые и труднодоступные участки лесного фонда", - говорится в сообщении. Дополняется, что до конца года в регион планируют доставить ещё один беспилотник, который также направят для охраны лесов от пожаров. Специалисты областной Авиалесоохраны пройдут обучение по программе профессиональной подготовки в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) и сами будут управлять БПЛА. "Беспилотники область получила в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект реализуется с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как беспилотные авиационные системы", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20250406/zabaykale-2009657007.html
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технологии, магаданская область, россия, владимир путин
Технологии, Магаданская область, Россия, Владимир Путин
В Магаданской области при мониторинге пожарной безопасности используют БПЛА
Магаданская область получила шесть беспилотников российского производства
МАГАДАН, 8 апр - РИА Новости. Магаданская область получила шесть беспилотников российского производства в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", они будут мониторить пожарную безопасность в регионе, сообщает правительство Колымы.
"Шесть беспилотников российского производства "Геоскан-801(БПЛА)" предназначены для мониторинга пожарной безопасности, состояния лесов и контроля за работой лесопользователей. Использование БПЛА при патрулировании лесов позволит заглянуть в самые отдалённые и труднодоступные участки лесного фонда", - говорится в сообщении.
Дополняется, что до конца года в регион планируют доставить ещё один беспилотник, который также направят для охраны лесов от пожаров. Специалисты областной Авиалесоохраны пройдут обучение по программе профессиональной подготовки в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) и сами будут управлять БПЛА.
"Беспилотники область получила в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект реализуется с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина
и направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как беспилотные авиационные системы", - дополняет ведомство.