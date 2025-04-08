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Билайн объявил о расширении международного роуминга и улучшении связи - РИА Новости, 08.04.2025
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10:00 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/bilayn-2009843571.html
Билайн объявил о расширении международного роуминга и улучшении связи
Билайн объявил о расширении международного роуминга и улучшении связи - РИА Новости, 08.04.2025
Билайн объявил о расширении международного роуминга и улучшении связи
Абоненты ПАО "Вымпелком" (билайн) теперь смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовыми звонками в таких экзотических странах, как... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:00:00+03:00
2025-04-08T10:00:00+03:00
технологии
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Абоненты ПАО "Вымпелком" (билайн) теперь смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовыми звонками в таких экзотических странах, как Республика Палау и Федеративные Штаты Микронезии, сообщает пресс-служба оператора.Кроме того, билайн запустил единые льготные тарифы на международный роуминг на таких направлениях, как Гуам, Республика Косово, Реюньон и Майотта. В настоящий момент льготные условия охватывают свыше 190 стран и территорий. Подробная информация о новых тарифах доступна в мобильном приложении (18+) и на официальном сайте оператора. Также услуги голосовой связи и передачи данных снова доступны клиентам билайна, посещающим Французскую Полинезию.Помимо расширения географии и внедрения льготных тарифов, команда блока по операторскому бизнесу билайна активно внедряет современные технологии для повышения скорости и качества мобильной связи. Так, в первом квартале 2025 года были запущены сервисы LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) в Республике Косово, Сьерра-Леоне, Анголе, что значительно улучшило скорость загрузки веб-страниц, видео, музыки и других файлов для пользователей билайна в роуминге."Мы стремимся обеспечить нашим клиентам наилучший сервис независимо от их местоположения. Постоянное расширение географии и улучшение качества связи позволяют нам поддерживать высокий уровень обслуживания и удовлетворять потребности наших пользователей", - сказал вице-президент, руководитель блока по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков.Реклама, ПАО “ВымпелКом”, erid: F7NfYUJCUneRHyQ9W6YG
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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технологии, билайн, вымпелком
Технологии, Билайн, ВымпелКом

Билайн объявил о расширении международного роуминга и улучшении связи

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Абоненты ПАО "Вымпелком" (билайн) теперь смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовыми звонками в таких экзотических странах, как Республика Палау и Федеративные Штаты Микронезии, сообщает пресс-служба оператора.
Кроме того, билайн запустил единые льготные тарифы на международный роуминг на таких направлениях, как Гуам, Республика Косово, Реюньон и Майотта. В настоящий момент льготные условия охватывают свыше 190 стран и территорий. Подробная информация о новых тарифах доступна в мобильном приложении (18+) и на официальном сайте оператора. Также услуги голосовой связи и передачи данных снова доступны клиентам билайна, посещающим Французскую Полинезию.
Помимо расширения географии и внедрения льготных тарифов, команда блока по операторскому бизнесу билайна активно внедряет современные технологии для повышения скорости и качества мобильной связи. Так, в первом квартале 2025 года были запущены сервисы LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) в Республике Косово, Сьерра-Леоне, Анголе, что значительно улучшило скорость загрузки веб-страниц, видео, музыки и других файлов для пользователей билайна в роуминге.
"Мы стремимся обеспечить нашим клиентам наилучший сервис независимо от их местоположения. Постоянное расширение географии и улучшение качества связи позволяют нам поддерживать высокий уровень обслуживания и удовлетворять потребности наших пользователей", - сказал вице-президент, руководитель блока по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков.
Реклама, ПАО “ВымпелКом”, erid: F7NfYUJCUneRHyQ9W6YG
 
ТехнологииБилайнВымпелКом
 
 
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