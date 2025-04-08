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В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона - РИА Новости, 08.04.2025
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10:58 08.04.2025
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В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона
В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона - РИА Новости, 08.04.2025
В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:58:00+03:00
2025-04-08T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР. "Шестидесятилетняя женщина погибла в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе", - говорится в сообщении. Уточняется, что супружеская пара утром ехала на "Ниве" по дороге в районе села Демино-Александровка. "Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал", - говорится в сообщении.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона

В ЛНР 60-летняя женщина погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.
«
"Шестидесятилетняя женщина погибла в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что супружеская пара утром ехала на "Ниве" по дороге в районе села Демино-Александровка.
"Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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