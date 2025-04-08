https://ria.ru/20250408/bespilotnik-2009967929.html

В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона

В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона - РИА Новости, 08.04.2025

В ЛНР женщина погибла при атаке украинского дрона

Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:58:00+03:00

2025-04-08T10:58:00+03:00

2025-04-08T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР. "Шестидесятилетняя женщина погибла в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе", - говорится в сообщении. Уточняется, что супружеская пара утром ехала на "Ниве" по дороге в районе села Демино-Александровка. "Вражеский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия