https://ria.ru/20250408/belousov-2010052621.html

Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов

Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов - РИА Новости, 08.04.2025

Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:10:00+03:00

2025-04-08T16:10:00+03:00

2025-04-08T16:10:00+03:00

безопасность

технологии

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в ведомстве. Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. В ней приняли участие представители руководства ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности. "Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск", - говорится в сообщении. Также среди поручений Белоусова - наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач. "Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - приводит МО РФ слова главы ведомства.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html

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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)