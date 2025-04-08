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Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов - РИА Новости, 08.04.2025
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16:10 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/belousov-2010052621.html
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов - РИА Новости, 08.04.2025
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:10:00+03:00
2025-04-08T16:10:00+03:00
безопасность
технологии
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в ведомстве. Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. В ней приняли участие представители руководства ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности. "Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск", - говорится в сообщении. Также среди поручений Белоусова - наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач. "Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - приводит МО РФ слова главы ведомства.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html
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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов

Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов для армии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в ведомстве.
Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. В ней приняли участие представители руководства ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности.
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"Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск", - говорится в сообщении.
Также среди поручений Белоусова - наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач.
"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - приводит МО РФ слова главы ведомства.
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БезопасностьТехнологииРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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