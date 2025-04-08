https://ria.ru/20250408/belousov-2010052621.html
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов - РИА Новости, 08.04.2025
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:10:00+03:00
2025-04-08T16:10:00+03:00
2025-04-08T16:10:00+03:00
безопасность
технологии
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500664_0:87:3111:1837_1920x0_80_0_0_b7ffc93a622718e02bdd6922a2eaa5e8.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил определить порядок разработки и улучшения наземных роботов с учетом требований войск, сообщили во вторник в ведомстве. Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. В ней приняли участие представители руководства ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности. "Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск", - говорится в сообщении. Также среди поручений Белоусова - наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач. "Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - приводит МО РФ слова главы ведомства.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html
https://ria.ru/20250331/robot-2008496870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500664_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_e295ccc7395f33937a3ab384b36511ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов
Белоусов поручил упорядочить разработку и улучшение наземных роботов для армии