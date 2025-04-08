https://ria.ru/20250408/belousov-2010052260.html

Белоусов анонсировал создание новой единой сети беспилотников

Белоусов анонсировал создание новой единой сети беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025

Белоусов анонсировал создание новой единой сети беспилотников

В ближайшие годы российские беспилотные системы интегрируют в единую сеть, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:04:00+03:00

2025-04-08T16:04:00+03:00

2025-04-08T17:02:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В ближайшие годы российские беспилотные системы интегрируют в единую сеть, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов."В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", — сказал он. Как отметил министр, в 2024-м российской армии передали несколько сотен наземных робототехнических комплексов, а в этом году планируется поставить на порядок больше. Кроме того, в каждой группировке войск налажено собственное производство наземных роботов, которые отличаются наибольшей эффективностью, добавил Белоусов.Он поручил определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов согласно требованиям армии, а также наладить механизм обратной связи войск с предприятиями, обеспечить использование стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию."Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", — указал глава ведомства. Во вторник министр провел научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта СВО. В ней приняли участие представители руководства Минобороны, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности.

https://ria.ru/20250313/rossija-2004814249.html

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998098598.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)