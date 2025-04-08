https://ria.ru/20250408/bartoshevich-2010036734.html

Кандидат в президенты Польши заявил о незаконности военных поставок Киеву

Кандидат в президенты Польши заявил о незаконности военных поставок Киеву - РИА Новости, 08.04.2025

Кандидат в президенты Польши заявил о незаконности военных поставок Киеву

Независимый кандидат в президенты Польши Артур Бартошевич считает, что Варшава незаконно передает Украине вооружение и другую материальную помощь. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:55:00+03:00

2025-04-08T14:55:00+03:00

2025-04-08T16:21:00+03:00

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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Польши Артур Бартошевич считает, что Варшава незаконно передает Украине вооружение и другую материальную помощь. Ранее сообщалось, что Польша передала и продолжает передавать Украине большое количество вооружения и военной техники, оказывала другую военную и гуманитарную помощь. "Какова была правовая основа этих действий? Какой законодательный акт допускал передачу военной техники, денег, социальной поддержки без согласия граждан? Если этого основания нет, значит, нарушена конституция, закон "О государственных финансах" и ряд других нормативных актов", - сказал Бартошевич в интервью Польскому телевидению. "Помощь осуществлялась вне закона", - заявил он. По мнению кандидата в президенты, для того, чтобы оказывать Украине помощь из государственного бюджета, нужно было провести референдум. "Когда началась война, мы должны были сначала провести референдум и спросить, помогать ли украинцам, принимать их у нас, передавать, например, военную технику? Должен был быть принят закон. Сейм должен был принять его как выражение политической воли, президент ратифицировать его, а помощь должна основываться на международном соглашении. Только так можно говорить о законности", - сказал он. Бартошевич также обратил внимание, что, открыв границы для украинских беженцев, Польша поставила себя под угрозу всплеска организованной преступности. "Сегодня мы знаем, что в Польшу проникли группы, связанные с организованной преступностью, действующей в том числе на Украине. Мы имеем дело с деятельностью мафии, с захватом польских компаний субъектами с капиталом неясного происхождения", - сказал кандидат в президенты. По его словам, польские спецслужбы понимают угрозу усиления деятельности на территории республики украинских спецслужб. "Я участвовал в тренингах по информационной безопасности. Это были стандартные процедуры для людей, имеющих доступ к конфиденциальным технологическим данным. На одном из таких совещаний представитель агентства внутренней безопасности прямо говорил об угрозе со стороны оперативной деятельности украинских служб", - сказал он.

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002145661.html

https://ria.ru/20250404/polsha-2009317789.html

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