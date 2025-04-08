https://ria.ru/20250408/avtobus-2009941283.html

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:19:00+03:00

2025-04-08T08:19:00+03:00

2025-04-08T10:39:00+03:00

москва

геническ

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона."В Аксайском районе водитель пассажирского автобуса Москва — Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП", — рассказали в ведомстве.В ГАИ уточнили, что авария произошла рано утром на участке дороги "Северный обход Ростова-На-Дону". В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира, пострадали трое.Позднее стало известно, что медицинская помощь потребовалась одному человеку, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

москва

геническ

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, геническ, ростовская область, происшествия