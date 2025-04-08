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В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025
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08:19 08.04.2025 (обновлено: 10:39 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/avtobus-2009941283.html
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2025
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:19:00+03:00
2025-04-08T10:39:00+03:00
москва
геническ
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона."В Аксайском районе водитель пассажирского автобуса Москва — Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП", — рассказали в ведомстве.В ГАИ уточнили, что авария произошла рано утром на участке дороги "Северный обход Ростова-На-Дону". В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира, пострадали трое.Позднее стало известно, что медицинская помощь потребовалась одному человеку, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
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москва, геническ, ростовская область, происшествия
Москва, Геническ, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, пострадали трое

© Фото : Прокуратура Ростовской областиВ Ростовской области автобус опрокинулся на трассе
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Прокуратура Ростовской области
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В Аксайском районе водитель пассажирского автобуса Москва — Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП", — рассказали в ведомстве.
В ГАИ уточнили, что авария произошла рано утром на участке дороги "Северный обход Ростова-На-Дону". В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира, пострадали трое.
Позднее стало известно, что медицинская помощь потребовалась одному человеку, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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