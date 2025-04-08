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В Армении протестующие разблокировали ключевую автотрассу - РИА Новости, 08.04.2025
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11:26 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/armenija-2009972519.html
В Армении протестующие разблокировали ключевую автотрассу
В Армении протестующие разблокировали ключевую автотрассу - РИА Новости, 08.04.2025
В Армении протестующие разблокировали ключевую автотрассу
Жители армянских сел Прошян и Касах, перекрывшие во вторник в знак протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте одну из ключевых трасс... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:26:00+03:00
2025-04-08T11:26:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Жители армянских сел Прошян и Касах, перекрывшие во вторник в знак протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте одну из ключевых трасс Армении - Аштаракское шоссе, разблокировали дорогу, передает онлайн-ресурс news.am. Жители двух прилегающих к Еревану сел несколько дней протестуют против подорожания стоимости проезда. Они встретились с представителями правительства, однако не добились выполнения своих требований по снижению стоимости проезда. "Акция протеста завершена. Ее участники направились в дом культуры для обсуждения дальнейших действий", - сообщает издание. Одна из протестующих сообщил журналистам, что в среду делегацию из четырех человек вновь примут в правительстве. "Если не согласятся с нашими предложениями, на акцию протеста соберется еще больше людей", - отметил она. Сейчас движение по автотрассе восстановлено.
https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В Армении протестующие разблокировали ключевую автотрассу

В Армении протестующие разблокировали Аштаракское шоссе

© 168.amЖители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли Аштаракское шоссе. Кадр видео
Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли Аштаракское шоссе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© 168.am
Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли Аштаракское шоссе. Кадр видео
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Жители армянских сел Прошян и Касах, перекрывшие во вторник в знак протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте одну из ключевых трасс Армении - Аштаракское шоссе, разблокировали дорогу, передает онлайн-ресурс news.am.
Жители двух прилегающих к Еревану сел несколько дней протестуют против подорожания стоимости проезда. Они встретились с представителями правительства, однако не добились выполнения своих требований по снижению стоимости проезда.
"Акция протеста завершена. Ее участники направились в дом культуры для обсуждения дальнейших действий", - сообщает издание.
Одна из протестующих сообщил журналистам, что в среду делегацию из четырех человек вновь примут в правительстве. "Если не согласятся с нашими предложениями, на акцию протеста соберется еще больше людей", - отметил она.
Сейчас движение по автотрассе восстановлено.
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