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СМИ: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили - РИА Новости, 08.04.2025
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01:02 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/argentina-2009924166.html
СМИ: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили
СМИ: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили
Суд Аргентины распорядился выпустить из-под стражи всех россиян, кроме организатора секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, по делу о торговле людьми,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:02:00+03:00
2025-04-08T01:02:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 апр - РИА Новости. Суд Аргентины распорядился выпустить из-под стражи всех россиян, кроме организатора секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, по делу о торговле людьми, сообщил телеканал TN. "Освобождены (из-под стражи) все россияне, кроме Руднева. Им запрещено год покидать страну", - отметило СМИ. Кроме того, они каждые семь дней должны отмечаться в полиции. Им запрещено приближаться к предполагаемой жертве и ее ребенку. Ранее прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми. По данным ведомства, обвиняемые, среди которых 19 женщин, участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче. Подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории". В России Руднев получил 11 лет тюрьмы за создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилованием, развратными действиями и наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году.
https://ria.ru/20250205/ssha-1997428853.html
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в мире, россия, аргентина, константин руднев, ашрам шамбала
В мире, Россия, Аргентина, Константин Руднев, Ашрам Шамбала
СМИ: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили

TN: почти всех россиян по делу о торговле людьми в Аргентине выпустили

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 апр - РИА Новости. Суд Аргентины распорядился выпустить из-под стражи всех россиян, кроме организатора секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, по делу о торговле людьми, сообщил телеканал TN.
"Освобождены (из-под стражи) все россияне, кроме Руднева. Им запрещено год покидать страну", - отметило СМИ.
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 08:06
Кроме того, они каждые семь дней должны отмечаться в полиции. Им запрещено приближаться к предполагаемой жертве и ее ребенку.
Ранее прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула в отношении 21 гражданина РФ, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константина Руднева, обвинения в торговле людьми. По данным ведомства, обвиняемые, среди которых 19 женщин, участвовали в преступной организации, которая с целью сексуальной торговли и обращения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице города Сан-Карлос-де-Барилоче. Подозреваемые хотели записать отцом ребенка лидера секты, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство, "уклоняясь от ордера на арест из Черногории".
В России Руднев получил 11 лет тюрьмы за создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилованием, развратными действиями и наркотиками. Он вышел на свободу в 2021 году.
Константин Руднев - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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