Рейтинг@Mail.ru
В "Алросе" рассказали, как антироссийские санкции ударили по Бельгии - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/almazy-2010041675.html
В "Алросе" рассказали, как антироссийские санкции ударили по Бельгии
В "Алросе" рассказали, как антироссийские санкции ударили по Бельгии - РИА Новости, 08.04.2025
В "Алросе" рассказали, как антироссийские санкции ударили по Бельгии
Бельгия уже не является мировым алмазным центром из-за ограничений стран ЕС против российских алмазов, заявил гендиректор "Алросы" Павел Маринычев в интервью... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:18:00+03:00
2025-04-08T15:18:00+03:00
экономика
бельгия
антверпен
архангельская область
павел маринычев
алроса
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97312/35/973123554_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e4dd9a27e11ded50de1199008f99114c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бельгия уже не является мировым алмазным центром из-за ограничений стран ЕС против российских алмазов, заявил гендиректор "Алросы" Павел Маринычев в интервью телеканалу "Якутия 24". "Санкции – это всегда палка о двух концах, и вот второй конец, на мой взгляд, важнее и сложнее. Дело в том, что "Алроса" – это более 25% поставок мирового рынка алмазов. Попытка ограничить эти поставки, конечно, разбалансирует весь мировой рынок. И это тоже является одним из факторов, по которому мы видим кризисные явления на мировом рынке сейчас", – сказал он. Нарушение баланса на рынке отрицательно сказывается на всех его участниках, подчеркнул Маринычев. "Возьмите, например, Бельгию, которая ранее являлась мировым алмазным центром. Сейчас она уже настолько важным игроком не является, потому что как раз страны ЕС активнее всего пробуют ограничить нашу продукцию. Но кто от этого страдает? Точно не только "Алроса", но и те люди, которые этим уже занимались в Антверпене (бельгийский город, который считался мировым центром алмазного бизнеса – ред.)", – сказал топ-менеджер. "Алроса" в связи с этим "перенаправляет свои потоки туда, где это возможно и ее ждут", у компании это получается, добавил Маринычев. ЕС в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Западные страны с 1 марта того же года начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. "Алроса" – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html
https://ria.ru/20241208/almazy-1987965014.html
бельгия
антверпен
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97312/35/973123554_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_44379b7e624d91b79ec59d8f532eb84c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бельгия, антверпен, архангельская область, павел маринычев, алроса, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Бельгия, Антверпен, Архангельская область, Павел Маринычев, Алроса, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В "Алросе" рассказали, как антироссийские санкции ударили по Бельгии

Глава "Алросы" Маринычев: Бельгия перестала быть мировым алмазным центром

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкАлмазы предприятий корпорации "Алроса"
Алмазы предприятий корпорации Алроса - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Алмазы предприятий корпорации "Алроса". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бельгия уже не является мировым алмазным центром из-за ограничений стран ЕС против российских алмазов, заявил гендиректор "Алросы" Павел Маринычев в интервью телеканалу "Якутия 24".
"Санкции – это всегда палка о двух концах, и вот второй конец, на мой взгляд, важнее и сложнее. Дело в том, что "Алроса" – это более 25% поставок мирового рынка алмазов. Попытка ограничить эти поставки, конечно, разбалансирует весь мировой рынок. И это тоже является одним из факторов, по которому мы видим кризисные явления на мировом рынке сейчас", – сказал он.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России
5 сентября 2024, 08:00
Нарушение баланса на рынке отрицательно сказывается на всех его участниках, подчеркнул Маринычев. "Возьмите, например, Бельгию, которая ранее являлась мировым алмазным центром. Сейчас она уже настолько важным игроком не является, потому что как раз страны ЕС активнее всего пробуют ограничить нашу продукцию. Но кто от этого страдает? Точно не только "Алроса", но и те люди, которые этим уже занимались в Антверпене (бельгийский город, который считался мировым центром алмазного бизнеса – ред.)", – сказал топ-менеджер.
"Алроса" в связи с этим "перенаправляет свои потоки туда, где это возможно и ее ждут", у компании это получается, добавил Маринычев.
ЕС в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Западные страны с 1 марта того же года начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
"Алроса" – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились
8 декабря 2024, 08:17
 
ЭкономикаБельгияАнтверпенАрхангельская областьПавел МаринычевАлросаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала