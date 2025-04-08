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Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке
Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 08.04.2025
Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке
Аккаунт чешского премьера Петра Фиалы в соцсети X утром во вторник подвергся атаке хакеров, которые разместили в нем ложную информацию, сообщило новостное... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:10:00+03:00
2025-04-08T11:10:00+03:00
2025-04-08T11:10:00+03:00
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ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Аккаунт чешского премьера Петра Фиалы в соцсети X утром во вторник подвергся атаке хакеров, которые разместили в нем ложную информацию, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря правительства Луцию Ешаткову. "Несмотря на все используемые меры безопасности, сегодня (во вторник – ред.) утром был атакован (хакерами – ред.) профиль господина премьера в сети Х. Сообщение (в аккаунте – ред.) о нападении на чешских военнослужащих не соответствует действительности", - цитирует издание Ешаткову. В одном из ложных сообщений, размещенных хакерами в аккаунте премьера, по данным издания Idnes, говорилось о якобы совершенном нападении российских военных на чешское подразделение в районе Калининграда. Кроме того, хакеры разместили также ложное сообщение о готовящихся мерах Чехии в ответ на пошлины США. Оба текста со страницы премьера быстро исчезли.
https://ria.ru/20250323/armija-2006815112.html
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в мире, технологии, калининград, чехия, сша, петр фиала
В мире, Технологии, Калининград, Чехия, США, Петр Фиала
Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке
Аккаунт премьера Чехии Фиалы в соцсети X подвергся атаке хакеров