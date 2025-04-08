https://ria.ru/20250408/akkaunt-2009969633.html

Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке

Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 08.04.2025

Аккаунт премьера Чехии в соцсети X подвергся хакерской атаке

Аккаунт чешского премьера Петра Фиалы в соцсети X утром во вторник подвергся атаке хакеров, которые разместили в нем ложную информацию, сообщило новостное... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:10:00+03:00

2025-04-08T11:10:00+03:00

2025-04-08T11:10:00+03:00

в мире

технологии

калининград

чехия

сша

петр фиала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850128928_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_f773cb613ae9b5266e0a3fa3f530ad71.jpg

ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Аккаунт чешского премьера Петра Фиалы в соцсети X утром во вторник подвергся атаке хакеров, которые разместили в нем ложную информацию, сообщило новостное издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря правительства Луцию Ешаткову. "Несмотря на все используемые меры безопасности, сегодня (во вторник – ред.) утром был атакован (хакерами – ред.) профиль господина премьера в сети Х. Сообщение (в аккаунте – ред.) о нападении на чешских военнослужащих не соответствует действительности", - цитирует издание Ешаткову. В одном из ложных сообщений, размещенных хакерами в аккаунте премьера, по данным издания Idnes, говорилось о якобы совершенном нападении российских военных на чешское подразделение в районе Калининграда. Кроме того, хакеры разместили также ложное сообщение о готовящихся мерах Чехии в ответ на пошлины США. Оба текста со страницы премьера быстро исчезли.

https://ria.ru/20250323/armija-2006815112.html

калининград

чехия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, калининград, чехия, сша, петр фиала