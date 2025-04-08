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Абдулай Диоп: Украина создает угрозу безопасности в Африке

Абдулай Диоп: Украина создает угрозу безопасности в Африке - РИА Новости, 08.04.2025

Абдулай Диоп: Украина создает угрозу безопасности в Африке

Консультации глав МИД стран Альянса государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо) и России состоялись на прошлой неделе в Москве. Министр иностранных дел Мали... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:00:00+03:00

россия

мали

сахель

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международная организация гражданской авиации

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Консультации глав МИД стран Альянса государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо) и России состоялись на прошлой неделе в Москве. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл некоторые детали развития отношений с РФ в том числе в военной отрасли, а также рассказал о том, чем занимались сотрудники USAID в странах Сахеля, и почему Украина создает угрозу безопасности в Африке. Беседовала Диана Аль-Хашем.– Это первый визит трех министров иностранных дел стран Альянса государств Сахеля (АГС) в Россию. Если можете, расскажите подробнее о темах, которые обсуждались с российской стороной, о чем вы договорились?– Спасибо. Мы находимся в Москве с нашими коллегами, министрами иностранных дел Буркина-Фасо и Нигера, по приглашению нашего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках консультаций между конфедерацией Альянс государств Сахеля, с одной стороны, и Россией, с другой, в этом конфедеративном формате. Вы знаете, что каждая из наших стран уже поддерживает двусторонние отношения с Россией, но мы хотели бы сделать еще один шаг, попытавшись развить наши партнерские отношения, в частности, в этом формате проводить политические консультации, и я рад, что нам удалось получить эту возможность, провести этот открытый диалог с нашим коллегой из России.В этом контексте для нас выявился ряд важных моментов. Во-первых, консультации продемонстрировали, что Россия и страны Сахеля разделяют общее видение своих международных обязательств, обязательств, основанных на уважении суверенитета наших стран, уважении суверенного выбора наших стран, но также учитывающих интересы наших народов, которые связаны с тем, что наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться с империализмом, неоколониализмом, подчинением наших стран, инструментализацией прав человека, неприятием вмешательства во внутренние дела стран. Таким образом, это означает, что на международном уровне у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем.Но помимо этого мы также хотели в рамках этих консультаций построить стратегическое партнерство между Россией и странами Сахеля, чтобы мы могли работать вместе для продвижения нашей повестки дня, в первую очередь, по вопросу мира и безопасности, который является действительно важнейшим и стоящим у истоков создания Альянса государств Сахеля. На двустороннем уровне мы уже смогли зафиксировать, что у России есть опыт и доказанные возможности для противостояния вызовам и угрозам безопасности, но теперь мы хотим, чтобы Россия сопровождала механизм конфедерации посредством поддержки совместных военных операций, которые мы проводим на земле, а затем с перспективой создания объединенных сил АГС для сдерживания этой угрозы безопасности. Мы также хотели укрепить наше дипломатическое сотрудничество, что является одним из аспектов конфедерации: дать возможность нашим странам говорить единым голосом на международной арене. России нужны наши страны, нам нужна Россия как постоянный член Совета безопасности ООН, который в прошлом не колебался, поддерживая наши страны всякий раз, когда мы становились жертвами несправедливых действий на международном уровне, и наши страны также стремятся поддержать Россию всякий раз, когда она просит ее об оказании политической поддержки.Третий аспект посвящен вопросу развития. АГС как организация развивается в целях укрепления экономической интеграции, сближения наших народов, реализации инфраструктурных проектов, железных дорог, дорожной инфраструктуры, энергетических проектов, проектов в сельскохозяйственном секторе, а также разработки наших минеральных ресурсов. Таким образом, существует ряд инфраструктурных проектов, включая создание инвестиционного банка, который будет генерировать наши собственные ресурсы для финансирования потребностей развития и трансформации наших стран.Итак, по всем этим вопросам мы можем сказать, что у нас были очень откровенные, очень открытые обсуждения. Нам удалось зафиксировать твердую приверженность России продолжению работы с нами и укреплению сотрудничества на многостороннем уровне по этим вопросам. Мы также договорились институционализировать этот консультационный механизм, чтобы встречаться не реже одного раза в год и попеременно в России и в регионе Сахеля.Мы с нетерпением ждем возможности провести очередную встречу в начале следующего года в странах Сахеля. До этого момента действует механизм мониторинга. Мы считаем, что это важный шаг для наших стран, который поможет укрепить наши связи, и он также знаменует собой постепенное признание многими двусторонними и многосторонними субъектами новой геополитической реальности, которую АГС представляет сегодня как важный игрок на службе интересов наших народов.– Планируется ли в будущем саммит стран Сахеля и России?– Поскольку это не исключено априори, мы открыто не обсуждали этот вопрос, но механизм существует и зависит от воли глав наших государств. Возможно, мы достигнем этого уровня, но я уже могу сказать, что Его превосходительство президент Владимир Путин, как и главы наших государств, Его превосходительство президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре, Его превосходительство президент Нигера генерал Абдурахман Тчиани и Его превосходительство президент переходного периода – глава государства Мали генерал армии Ассими Гойта, имеют много общего, действительно имеют общее видение наших проблем. Они регулярно консультируются, и я не исключаю, что однажды они решат встретиться в этом или в более подходящем формате, чтобы иметь возможность поддерживать политический диалог и, прежде всего, укреплять солидарность и совместную работу.Мы, министры, вместе с нашим коллегой Сергеем Лавровым продолжим эту политическую активность, эти консультации. Наши послы здесь, как и послы России в наших столицах, также продолжат активизировать эту работу, консультироваться друг с другом для получения осязаемых результатов на благо наших народов и в духе взаимовыгодного партнерства с Россией.– Страны Сахеля работают над достижением автономии в сфере вооружений: Мали объявила о создании военной промышленности, а Буркина-Фасо приступает к производству беспилотников и приборов для наблюдения. Учитывая, что Россия является стратегическим партнером всех трех стран в военной сфере, предлагает ли Москва помощь в этом направлении?– Мы уже работаем с Россией над несколькими проектами. Знаете, будь то сфера безопасности, дипломатия или экономика, наши страны хотят укрепить свои возможности и развить автономию, чтобы уйти от моделей зависимости.В этом контексте мы уверены, что приобретение военной техники будет все более растущей потребностью, и что наши страны не будут продолжать просто импортировать военную технику. Поэтому важно, что наш партнер в лице России не возражает против передачи технологий и укрепления наших производственных мощностей, которое, как вы уже сказали, мы рассматриваем в Мали. Президент Гойта имеет амбиции развивать военную промышленность в нашей стране, и на уровне региона Сахеля также есть желание создавать производственные мощности. Мы считаем, что это – движение в правильном направлении. Мы постараемся гарантировать, что совместно с российскими компаниями и российским государством, у которого есть технологии и проверенный опыт, мы сможем создать военные мощности и военную промышленность в регионе Сахеля, что снизит нашу зависимость от импорта военной техники, и в то же время создаст рабочие места и укрепит наше видение индустриализации наших стран и структурной трансформации наших экономик.– В феврале прошлого года эксперты АГС обсуждали общую визовую политику. Когда она может быть реализована, и я также хотела спросить, принимается ли единый паспорт АГС в России или нет?– Все эти вопросы относятся к тому, что мы называем нашим желанием обеспечить свободное передвижение наших граждан на нашей территории, а также к тому, как мы можем облегчить передвижение гостей, туристов и партнеров на нашей территории.Визовый вопрос — это инициатива глав наших государств, и наши эксперты проанализировали этот вопрос и внесли предложения по развитию этой концепции. Сегодня этот вопрос стоит на повестке дня наших министров, которые работают над тем, чтобы воплотить это желание в жизнь. Это продолжающийся проект.Что касается паспорта АГС, то есть не только паспорт, но и биометрическое удостоверение личности АГС, которое должно позволить нашим гражданам передвигаться в этой довольно сложной среде с точки зрения безопасности, а также даст возможность усилить биометрические средства контроля. Сам паспорт был принят в январе тремя нашими странами — Буркина-Фасо, Мали и Нигером — для облегчения передвижения наших сограждан. Естественно, этот паспорт удовлетворяет техническим стандартам и требованиям, которые даже выходят за рамки обычных требований Международной организации гражданской авиации (ICAO).С этой точки зрения, наши страны хотят иметь возможность предоставить нашим согражданам безопасный и надежный документ, с чем нет никаких проблем.При выдаче паспорта также следовали различным официальным процедурам уведомления. Сначала Международная организация гражданской авиации (ICAO), базирующаяся в Канаде, была уведомлена о различных технических характеристиках, а также состоялась передача физических образцов этого паспорта - сначала обычного паспорта. Затем такое же уведомление было направлено всем заинтересованным странам, чтобы они приняли это к сведению. Несколько дней спустя мы сначала выдали обычный паспорт, а затем дипломатический паспорт и служебный паспорт, за чем последовала такая же процедура передачи технических характеристик и физических образцов в ICAO и всем заинтересованным государствам. Естественно, в разных странах действуют разные процедуры обработки этих паспортов и включения их в свои системы. Некоторые из них находятся на продвинутой стадии, у других нет своей собственной системы. На сегодняшний день мы не зафиксировали ни одного случая отклонения этого паспорта какой-либо страной. Этого и не может быть, поскольку все государства должны просто соблюдать определенный ряд технических требований, однако время обработки может различаться в зависимости от страны. Основание, которым вы руководствовались в международной системе в отношении признания или непризнания паспорта АГС, не имеет значения. Многие страны постепенно принимают использование этого паспорта. Мы уверены, что постепенно в ближайшее время наши сограждане смогут использовать этот паспорт для путешествий по всему миру. И я вас уверяю, что этот паспорт соответствует самым высоким стандартам безопасности и надежности.– Недавно три страны ввели пошлину в размере 0,5% на товары, импортируемые из третьих стран, чтобы использовать полученные ресурсы для финансирования деятельности органов АГС. Кто и как будет управлять этими ресурсами?– Вопрос о том, что называется конфедеративным налогом, не является новым. Использование 0,5% налога на импорт возможно для конфедерации, и тот же механизм использовался ЭКОВАС (Экономическим сообществом западноафриканских государств) для его финансирования.Теперь, когда наши страны больше не являются членами ЭКОВАС, мы учредили конфедеративный сбор, который позволяет нам собирать те же ресурсы, но на этот раз направляемые на финансирование конфедерации Альянс государств Сахеля. Этот налог является частью видения глав наших государств, направленного на обеспечение того, чтобы структуры и организации, которые мы создаем, не создавались с целью просить внешних партнеров о финансировании, что в конечном итоге позволяло бы им контролировать наши организации и диктовать свою повестку дня.Мы должны полагаться на себя, мы должны сами суметь высвободить ресурсы, необходимые для приоритетного финансирования наших организаций. Это не означает, что АГС как структура не должна будет работать с партнерами в отношении финансирования определенных проектов, но мы будем делать это таким образом, чтобы не зависеть от этого внешнего финансирования и, в частности, не позволять третьим сторонам брать под контроль наше устройство. Так что все будет в наших руках.Подводя итог, я хочу сказать, что вопрос о налоге не является новым. Это просто сбор, и средства, которые генерируются, теперь перенаправляются в АГС.– Планируете ли вы другие меры налоговой политики в масштабе АГС?– Я не в полной мере отвечаю за эти вопросы, но могу сказать, что в принципе наши страны и наши сограждане должны быть готовы взять на себя большую финансовую ответственность. Сегодня международная система сталкивается с рядом вызовов, которые означают, что из-за войн, напряженности или геополитических соображений ресурсы для финансирования развития или гуманитарной деятельности становятся все более скудными. Нашим странам предстоит найти инновационные источники финансирования или мобилизовать больше внутренних ресурсов для выполнения этих обязательств. Поэтому необходим системный подход к финансированию развития в наших странах.– Страны АГС недавно вышли из МОФ. Можно ли сказать, что это культурный разрыв с Францией?– Говорить о культурном разрыве - это слишком сильно. Между Францией и нашими странами существуют исторические связи, даже если они были установлены в обстоятельствах, которые не обязательно делают нам честь, потому что это связано с колонизацией или рядом исторических ситуаций, которые мы не должны отрицать. Теперь факт использования французского языка для наших стран – это колониальное наследие. Это колониальное наследие, но МОФ – это международная организация франкофонии, созданная в 1970 году. Это политическая организация между странами, объединенными французским языком.Есть даже страны, которые едва говорят по-французски, но являются членами МОФ. Наши страны, решив покинуть эту организацию, не решили разорвать связи со странами, объединенными французским языком, а решили выйти из-под влияния организации, которая находится под влиянием одной конкретной страны, продвигающей этот язык. Наши страны не ставят целью сохранять это колониальное наследие.Во-вторых, главная причина, побудившая наши страны выйти, заключается в том, что эта организация, как и любая организация, имеющая свои принципы, действительно приостановила членство наших стран из-за нарушения конституционного порядка. Это прописано в уставе организации, мы не отрицаем этот факт.Что мы осуждаем, так это то, что в организации проводится политика двойных стандартов. При одинаковых ситуациях в одних и тех же странах подход различается в зависимости от того, какие отношения у данной страны с Францией – мирные или напряженные. Я считаю, это неприемлемо. Мы не можем состоять в организации, платить членские взносы, а когда возникают ситуации, наши три страны получают другое отношение.Я не хочу, чтобы ограничительные меры применялись и против тех или иных стран. В принципе, мы против санкций, но если уж их применять, то делать это нужно сбалансированно. Мы не можем быть в организации и получать другое отношение, особенно на основе политических или геополитических соображений, или потому что эти решения диктуются страной, у которой есть трения или разногласия с нами.Именно эти вопросы мы и осудили. Естественно, наши страны, как я отмечал вчера, говорили по-французски до создания МОФ и, безусловно, продолжат говорить по-французски. Для наших стран, как для Мали с нашей новой конституцией, французский – рабочий язык, это инструмент, который нам необходим, но наши национальные языки теперь имеют статус официальных.Для нас важно и должна быть одной из целей возможность больше продвигать наши национальные языки. Наш президент, президент Гойта, объявил этот год Годом культуры. Это также возможность – можно лучше продвигать культуру на наших национальных языках. Поэтому Буркина-Фасо, Мали и Нигер имеют общие национальные языки, мы можем работать над их развитием и находиться в многоязычном пространстве, которое позволит нам говорить на английском, русском, китайском или других языках, не занимаясь при этом продвижением какого-то одного языка. Мы используем язык, потому что это – инструмент торговли, потому что нам нужно делать те или иные вещи. Но помимо этого продвижение языка какой-либо страны – это не наша ответственность.– Международная организация франкофонии финансировала образовательные проекты в Мали, включая обучение на местных языках. У России также есть большой опыт в образовательных проектах. У нас есть специализированные центры по африканским языкам, например в Санкт-Петербургском государственном университете, где изучают бамана. Считаете ли вы, что при сотрудничестве с российскими экспертами и лингвистами Россия могла бы помочь Мали сохранить и развивать местные языки?– Это цель, которую мы приветствуем, – чтобы российские эксперты или Россия как государство решили работать с нашими странами над продвижением наших языков.Наряду с русским языком, это достойная цель. Мы открыты для такого сотрудничества. Еще раз подчеркну: развитие наших национальных языков является политической целью и высшим приоритетом в наших странах. Мы не закрыты для использования рабочих языков – русского, французского или английского – в нашей системе, так как они нам необходимы. Но наш приоритет – национальные языки, которые позволяют нам развивать нашу культуру и укреплять нашу идентичность, поскольку подавляющее большинство наших граждан общается именно на этих национальных языках, а не на иностранных.– В Сахеле сейчас наблюдается динамика изучения русского языка через партнерские Русские дома. Как вы оцениваете эту тенденцию? Приветствуете ли вы, что граждане стран АГС изучают русский язык?– Культурные отношения с Россией существуют не с сегодняшнего дня. Они берут начало с первых лет нашей независимости. У нас есть тысячи малийцев, говорящих на русском, которые обучались в бывшем СССР, а теперь и в России, так что они прекрасно владеют русским и другими языками, на которых говорили там. Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский как рабочий язык будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами, а также взаимопониманию. Мы действительно приветствуем и поощряем эти инициативы, хотя для нас это не ново. Но если это может способствовать взаимопониманию, укреплению торговых и культурных связей между нашими странами, то это позволит как русскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и работать ради установления мира во всем мире.– США прекратили программу USAID. Затронуло ли это Мали? И если да, какие меры вы приняли для минимизации последствий?– Лично я не испытываю потрясения от этого решения. Более того, правительство Мали также не было потрясено. Первый урок для нас заключается в следующем: уже несколько месяцев мы ведем переговоры с USAID в Мали. Эти переговоры были крайне сложными и зашли в тупик, потому что способ распределения американской помощи в Мали не позволял малийцам самим определять приоритеты, выбирать НПО для реализации проектов, а выделяемые средства даже не проходили через государственный бюджет. Именно по этой причине Мали выступило против, руководствуясь принципом национального суверенитета в вопросах развития.Если иностранный партнер хочет реализовывать программы в Мали, это должно делаться с участием государства или по согласованию с правительством Мали. Второй урок: когда эти страны в одночасье решают приостановить свою помощь, это означает, что помощь предоставлялась не нашим народам, а была инструментом политики или внешнеполитическим рычагом для достижения определенных целей. Если они считают, что не могут достичь этих целей, они могут все изменить.Третий урок, который мы должны извлечь – наши страны должны быть реалистами. Мы не можем строить свои планы, основываясь на интересах других, которые могут либо захотеть, либо не захотеть делать эти вещи. Эти источники помощи рано или поздно иссякнут или сократятся, потому что есть страны, которые вообще отказывают в помощи, если мы не голосуем за них в том или ином вопросе, или если в наших странах происходят те или иные политические изменения.Поэтому мы должны найти необходимые механизмы, которые позволят нам вновь финансировать наши страны за счёт внутренних ресурсов, а также выявлять международные ресурсы, не подчиняющиеся этим политическим диктатам. Сегодня существуют механизмы, будь то в рамках БРИКС или других объединений, которые позволяют нам получать определённые виды ресурсов, не связанные с политическими условиями, мешающими нашей революции. Таким образом, нашим странам в Африке необходимо извлечь уроки.– Россия и Украина недавно договорились о частичном прекращении огня, которое запрещает атаки на энергетическую инфраструктуру и гарантирует безопасность судоходства в Черном море. Это открывает путь к возобновлению движения судов с российским зерном и удобрениями. Как вы оцениваете эти новости? Какова важность возобновления экспорта российского зерна и удобрений для Мали и стран Сахеля?– Должен сказать, что мир между Россией и Украиной будет выгоден для всего мира – как для стабильности, так и для мировой экономики, экономики наших стран. Поэтому мы это поддерживаем. В любом случае, мы призываем Россию продолжать усилия, которые она предпринимает, чтобы достичь мира со своим соседом. Это непросто, но с самого начала хочу заявить, что Мали выражает солидарность с Россией, как и АГС поддерживает Россию в этой борьбе и мы надеемся, что вместе удастся продвинуться к миру.Однако должен отметить, что для Мали, которая, кстати, разорвала отношения с Украиной (мы говорили об этом вчера), Украина является террористическим государством. Украина открыто заявляла о поддержке террористических групп в Сахеле, особенно в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан. Мы осуждаем эти действия и считаем, что Украина должна нести ответственность. Африканские народы должны рассматривать её как источник нестабильности в нашем регионе, как безответственного игрока, который создаёт угрозу нашей безопасности.Но это не мешает нам желать мира между Россией и Украиной. И если этот мир позволит беспрепятственно поставлять украинскую и российскую продукцию, включая зерно и удобрения, в страны, которые в этом нуждаются, – это прекрасно. В любом случае, Мали и АГС в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру – но к справедливому и прочному миру, который учитывает законные соображения безопасности России.

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