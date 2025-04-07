https://ria.ru/20250407/zemletryasenie-2009813814.html

Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших

Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших - РИА Новости, 07.04.2025

Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших

Спасатели, работающие на развалинах недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке, обрушившегося в результате... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:02:00+03:00

2025-04-07T15:02:00+03:00

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БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Спасатели, работающие на развалинах недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения 28 марта, прекратили поиски выживших под завалами, сообщает в понедельник телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Служебные собаки с проводниками сегодня, на 11-й день поисково-спасательной операции, отозваны. В связи с тем, что надежд найти выживших под завалами уже нет, спасатели готовятся применять тяжелую технику для разбора завалов, которая раньше применялась избирательно и осторожно, чтобы не повредить живым", - говорится в репортаже телеканала. По информации руководства спасателей, с полномасштабным применением тяжелой техники завалы на месте обрушившегося здания могут быть полностью разобраны и расчищены за неделю, сообщает телеканал. Ранее в понедельник мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан заявил журналистам, что никаких признаков жизни под завалами разрушенного здания спасатели больше не находят, добавляет телеканал. "Шансов найти выживших стало очень мало. Скорее всего, спасатели найдут в ближайшие дни много тел погибших", - сказал глава города, слова которого приводит "Тхаи Рат ТВ". За время поисково-спасательной операции на месте обрушения недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда, по данным на 7 апреля, удалось спасти 19 раненых, 8 из числа которых пока остаются в больницах, найдены тела 15 погибших, более 70 человек остаются в статусе пропавших без вести.

https://ria.ru/20250406/zemletryasenie-2009665702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде