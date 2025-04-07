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Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших - РИА Новости, 07.04.2025
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15:02 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/zemletryasenie-2009813814.html
Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших
Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших - РИА Новости, 07.04.2025
Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших
Спасатели, работающие на развалинах недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке, обрушившегося в результате... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:02:00+03:00
2025-04-07T15:02:00+03:00
в мире
таиланд
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
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БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Спасатели, работающие на развалинах недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения 28 марта, прекратили поиски выживших под завалами, сообщает в понедельник телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Служебные собаки с проводниками сегодня, на 11-й день поисково-спасательной операции, отозваны. В связи с тем, что надежд найти выживших под завалами уже нет, спасатели готовятся применять тяжелую технику для разбора завалов, которая раньше применялась избирательно и осторожно, чтобы не повредить живым", - говорится в репортаже телеканала. По информации руководства спасателей, с полномасштабным применением тяжелой техники завалы на месте обрушившегося здания могут быть полностью разобраны и расчищены за неделю, сообщает телеканал. Ранее в понедельник мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан заявил журналистам, что никаких признаков жизни под завалами разрушенного здания спасатели больше не находят, добавляет телеканал. "Шансов найти выживших стало очень мало. Скорее всего, спасатели найдут в ближайшие дни много тел погибших", - сказал глава города, слова которого приводит "Тхаи Рат ТВ". За время поисково-спасательной операции на месте обрушения недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда, по данным на 7 апреля, удалось спасти 19 раненых, 8 из числа которых пока остаются в больницах, найдены тела 15 погибших, более 70 человек остаются в статусе пропавших без вести.
https://ria.ru/20250406/zemletryasenie-2009665702.html
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в мире, таиланд, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Таиланд, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Под завалами здания в Бангкоке прекратили поиски выживших

Спасатели прекратили поиски выживших под завалами здания в Бангкоке

© AP Photo / Wason WanichakornСпасатели на месте обрушения здания в Бангкоке
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке
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БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Спасатели, работающие на развалинах недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения 28 марта, прекратили поиски выживших под завалами, сообщает в понедельник телеканал "Тхаи Рат ТВ".
«
"Служебные собаки с проводниками сегодня, на 11-й день поисково-спасательной операции, отозваны. В связи с тем, что надежд найти выживших под завалами уже нет, спасатели готовятся применять тяжелую технику для разбора завалов, которая раньше применялась избирательно и осторожно, чтобы не повредить живым", - говорится в репортаже телеканала.
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По информации руководства спасателей, с полномасштабным применением тяжелой техники завалы на месте обрушившегося здания могут быть полностью разобраны и расчищены за неделю, сообщает телеканал.
Ранее в понедельник мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан заявил журналистам, что никаких признаков жизни под завалами разрушенного здания спасатели больше не находят, добавляет телеканал.
«
"Шансов найти выживших стало очень мало. Скорее всего, спасатели найдут в ближайшие дни много тел погибших", - сказал глава города, слова которого приводит "Тхаи Рат ТВ".
За время поисково-спасательной операции на месте обрушения недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда, по данным на 7 апреля, удалось спасти 19 раненых, 8 из числа которых пока остаются в больницах, найдены тела 15 погибших, более 70 человек остаются в статусе пропавших без вести.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреТаиландБангкокЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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