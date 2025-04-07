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Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН - РИА Новости, 07.04.2025
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21:57 07.04.2025 (обновлено: 21:58 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009910968.html
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН - РИА Новости, 07.04.2025
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН
Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а дипломат Андрей Мельник — представителем Украины в ООН, следует из указов Владимира... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:57:00+03:00
2025-04-07T21:58:00+03:00
украина
нидерланды
финляндия
андрей мельник
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а дипломат Андрей Мельник — представителем Украины в ООН, следует из указов Владимира Зеленского. "Назначить Костина Андрея Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды. Назначить Мельника Андрея Ярославовича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указов, опубликованных на сайте Зеленского. Другими указами он назначил Романа Горяйнова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике, аналогичные должности заняли Михаил Видойник – в Финляндии, Юрий Клименко – в Аргентине и Парагвае, Александр Нечитайло – в Китае, а Алексей Гавриш – в Норвегии.
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украина, нидерланды, финляндия, андрей мельник, владимир зеленский, оон, в мире
Украина, Нидерланды, Финляндия, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, ООН, В мире
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН

Зеленский назначил дипломата Мельника представителем Украины в ООН

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а дипломат Андрей Мельник — представителем Украины в ООН, следует из указов Владимира Зеленского.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды. Назначить Мельника Андрея Ярославовича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указов, опубликованных на сайте Зеленского.
Другими указами он назначил Романа Горяйнова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике, аналогичные должности заняли Михаил Видойник – в Финляндии, Юрий Клименко – в Аргентине и Парагвае, Александр Нечитайло – в Китае, а Алексей Гавриш – в Норвегии.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский нашел Залужному новую должность
4 марта, 04:41
 
УкраинаНидерландыФинляндияАндрей МельникВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
 
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