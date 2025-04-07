https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009910968.html

Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН

Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН - РИА Новости, 07.04.2025

Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН

Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а дипломат Андрей Мельник — представителем Украины в ООН, следует из указов Владимира... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:57:00+03:00

2025-04-07T21:57:00+03:00

2025-04-07T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а дипломат Андрей Мельник — представителем Украины в ООН, следует из указов Владимира Зеленского. "Назначить Костина Андрея Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды. Назначить Мельника Андрея Ярославовича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указов, опубликованных на сайте Зеленского. Другими указами он назначил Романа Горяйнова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике, аналогичные должности заняли Михаил Видойник – в Финляндии, Юрий Клименко – в Аргентине и Парагвае, Александр Нечитайло – в Китае, а Алексей Гавриш – в Норвегии.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002878692.html

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украина, нидерланды, финляндия, андрей мельник, владимир зеленский, оон, в мире