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"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 07.04.2025 (обновлено: 17:18 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского - РИА Новости, 07.04.2025
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского
Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых выплатили компенсации, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:36:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых выплатили компенсации, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д." — отметил он.По словам дипломата, у киевского режима нет возможности выплачивать положенные деньги семьям всех погибших, и подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, США
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского

Украинский дипломат Телиженко: Зеленский искажает число погибших солдат ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых выплатили компенсации, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д." — отметил он.
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По словам дипломата, у киевского режима нет возможности выплачивать положенные деньги семьям всех погибших, и подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.
ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСША
 
 
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