https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html

"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского

"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского - РИА Новости, 07.04.2025

"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского

Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых выплатили компенсации, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:36:00+03:00

2025-04-07T15:36:00+03:00

2025-04-07T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829339_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca8194cba5b453c99e52dda960979947.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых выплатили компенсации, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д." — отметил он.По словам дипломата, у киевского режима нет возможности выплачивать положенные деньги семьям всех погибших, и подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша