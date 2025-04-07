https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009810787.html

Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ

Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025

Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:49:00+03:00

2025-04-07T14:49:00+03:00

2025-04-07T14:49:00+03:00

украина

владимир зеленский

европейский суд по правам человека (еспч)

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) даже после истечения 10-летнего срока, сообщает в понедельник Верховная рада в Telegram-канале. "Зеленский подписал закон об обеспечении защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека. Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока", - говорится в сообщении Рады.Как отмечает парламент, ранее такие дела в судах не могли пересматриваться, что ограничивало право на судебную защиту.

https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006956632.html

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украина, владимир зеленский, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины, в мире