https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009810787.html
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:49:00+03:00
2025-04-07T14:49:00+03:00
2025-04-07T14:49:00+03:00
украина
владимир зеленский
европейский суд по правам человека (еспч)
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) даже после истечения 10-летнего срока, сообщает в понедельник Верховная рада в Telegram-канале. "Зеленский подписал закон об обеспечении защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека. Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока", - говорится в сообщении Рады.Как отмечает парламент, ранее такие дела в судах не могли пересматриваться, что ограничивало право на судебную защиту.
https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006956632.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
Зеленский подписал закон, позволяющий пересматривать решения ЕСПЧ спустя 10 лет