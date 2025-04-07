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Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025
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14:49 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009810787.html
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:49:00+03:00
2025-04-07T14:49:00+03:00
украина
владимир зеленский
европейский суд по правам человека (еспч)
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) даже после истечения 10-летнего срока, сообщает в понедельник Верховная рада в Telegram-канале. &quot;Зеленский подписал закон об обеспечении защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека. Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока&quot;, - говорится в сообщении Рады.Как отмечает парламент, ранее такие дела в судах не могли пересматриваться, что ограничивало право на судебную защиту.
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украина, владимир зеленский, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ

Зеленский подписал закон, позволяющий пересматривать решения ЕСПЧ спустя 10 лет

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать на Украине судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) даже после истечения 10-летнего срока, сообщает в понедельник Верховная рада в Telegram-канале.
«

"Зеленский подписал закон об обеспечении защиты прав и свобод человека по решению Европейского суда по правам человека. Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока", - говорится в сообщении Рады.

Как отмечает парламент, ранее такие дела в судах не могли пересматриваться, что ограничивало право на судебную защиту.
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УкраинаВладимир ЗеленскийЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Верховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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