https://ria.ru/20250407/zakon-2009812347.html

В России запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги

В России запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги - РИА Новости, 07.04.2025

В России запретили навязывать потребителям дополнительные товары и услуги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:57:00+03:00

2025-04-07T14:57:00+03:00

2025-04-07T15:00:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей".Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. Поэтому новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.В свою очередь потребитель, согласно закону, будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.Эти изменения усилят защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял Мишустин.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.

https://ria.ru/20250209/spam-1998211717.html

https://ria.ru/20241113/spam-1983554058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика