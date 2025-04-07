https://ria.ru/20250407/yaytsa-2009871236.html

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца - РИА Новости, 07.04.2025

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:38:00+03:00

2025-04-07T17:38:00+03:00

2025-04-07T17:55:00+03:00

австралия

швеция

сша

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яйца

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца")."В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", — говорится в материале.По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое. "Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", —добавила она. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.

https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html

австралия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

австралия, швеция, сша, в мире, яйца