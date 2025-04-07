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Швеция отказалась поставить в США куриные яйца - РИА Новости, 07.04.2025
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17:38 07.04.2025 (обновлено: 17:55 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/yaytsa-2009871236.html
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца - РИА Новости, 07.04.2025
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:38:00+03:00
2025-04-07T17:55:00+03:00
австралия
швеция
сша
в мире
яйца
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца").&quot;В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи&quot;, — говорится в материале.По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое. "Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", —добавила она. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html
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швеция
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австралия, швеция, сша, в мире, яйца
Австралия, Швеция, США, В мире, Яйца
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца

Sveriges Radio: Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи

© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца").
«

"В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", — говорится в материале.

По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое.
"Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", —добавила она.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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