Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
Sveriges Radio: Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за Пасхи
© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца").
«
"В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", — говорится в материале.
По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое.
"Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", —добавила она.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
Финляндия отказалась экспортировать яйца в США
16 марта, 20:23