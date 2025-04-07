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У побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
У побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 07.04.2025
У побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:21:00+03:00
2025-04-07T14:21:00+03:00
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происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы 7 апреля", - говорится в сообщении. Речь идёт о трёх участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также районе поблизости с детским лагерем "Приморский" и участке на Центральном пляже Анапы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250204/utrish-1997332394.html
анапа
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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край
У побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках побережья Анапы