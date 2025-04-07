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Насельники занятого ВСУ монастыря в Курской области ждут победы России - РИА Новости, 07.04.2025
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Религия
 
20:04 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/vsu-2009898184.html
Насельники занятого ВСУ монастыря в Курской области ждут победы России
Насельники занятого ВСУ монастыря в Курской области ждут победы России - РИА Новости, 07.04.2025
Насельники занятого ВСУ монастыря в Курской области ждут победы России
Насельники старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь курского Суджанского района ждут освобождения святыни от укрепившихся... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:04:00+03:00
2025-04-07T20:04:00+03:00
религия
суджа
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курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Насельники старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь курского Суджанского района ждут освобождения святыни от укрепившихся там боевиков ВСУ, однако при штурме жизнь российских военнослужащих в приоритете, рассказал журналистам иеромонах Мелетий (Пестунов). Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что солдаты ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района. По их словам, для ВСУ это удобное место — толстые стены, подвалы, защищенная позиция. "Ждем, ждем, на самом деле очень ждем (освобождения от ВСУ монастыря - ред.). Военные пишут, спрашивают, как быть, потому что засели (ВСУ - ред.) – стены толстые, подвалы. Мы обращались к митрополиту, чтобы он благословил, помолился, чтобы они приняли максимально решение правильное, чтобы спасти жизнь людей (российских военнослужащих – ред.), в первую очередь, жизнь в приоритете, ну и конечно, по возможности, сохранить монастырь. Митрополит молится за них, ну а там, как получится, по ситуации уже", - рассказал иеромонах. Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html
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суджа, россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, украинская православная церковь
Религия, Суджа, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Украинская православная церковь
Насельники занятого ВСУ монастыря в Курской области ждут победы России

Иеромонах Мелетий: насельники Белогорского монастыря ждут освобождения от ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Насельники старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь курского Суджанского района ждут освобождения святыни от укрепившихся там боевиков ВСУ, однако при штурме жизнь российских военнослужащих в приоритете, рассказал журналистам иеромонах Мелетий (Пестунов).
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что солдаты ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района. По их словам, для ВСУ это удобное место — толстые стены, подвалы, защищенная позиция.
«
"Ждем, ждем, на самом деле очень ждем (освобождения от ВСУ монастыря - ред.). Военные пишут, спрашивают, как быть, потому что засели (ВСУ - ред.) – стены толстые, подвалы. Мы обращались к митрополиту, чтобы он благословил, помолился, чтобы они приняли максимально решение правильное, чтобы спасти жизнь людей (российских военнослужащих – ред.), в первую очередь, жизнь в приоритете, ну и конечно, по возможности, сохранить монастырь. Митрополит молится за них, ну а там, как получится, по ситуации уже", - рассказал иеромонах.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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РелигияСуджаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаУкраинская православная церковь
 
 
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