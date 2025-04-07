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У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 07.04.2025 (обновлено: 17:18 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием
У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием - РИА Новости, 07.04.2025
У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием
Российский офицер с позывным Батон рассказал RT о молитвеннике с напутствием убивать русских, который он обнаружил у солдата ВСУ. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:57:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский офицер с позывным Батон рассказал RT о молитвеннике с напутствием убивать русских, который он обнаружил у солдата ВСУ."Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников", — говорилось в нем.Как отмечается, это произошло в 2022 году под Изюмом в Харьковской области. Российским военным удалось взять в плен двоих украинских боевиков, которые раскрыли информацию о силах противника.В конце марта депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников.По его словам, все попытки договориться с главой киевского режима о мире — напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.
https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html
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украина
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Госдума РФ
У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием

Российский боец нашел у солдата ВСУ молитвенник с призывом убивать русских

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в укрытии
Украинский солдат в укрытии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в укрытии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский офицер с позывным Батон рассказал RT о молитвеннике с напутствием убивать русских, который он обнаружил у солдата ВСУ.
"Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников", — говорилось в нем.
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Как отмечается, это произошло в 2022 году под Изюмом в Харьковской области. Российским военным удалось взять в плен двоих украинских боевиков, которые раскрыли информацию о силах противника.
В конце марта депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников.
По его словам, все попытки договориться с главой киевского режима о мире — напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияХарьковская областьВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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