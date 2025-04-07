https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html

У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием

У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием - РИА Новости, 07.04.2025

У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием

Российский офицер с позывным Батон рассказал RT о молитвеннике с напутствием убивать русских, который он обнаружил у солдата ВСУ. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:57:00+03:00

2025-04-07T14:57:00+03:00

2025-04-07T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский офицер с позывным Батон рассказал RT о молитвеннике с напутствием убивать русских, который он обнаружил у солдата ВСУ."Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников", — говорилось в нем.Как отмечается, это произошло в 2022 году под Изюмом в Харьковской области. Российским военным удалось взять в плен двоих украинских боевиков, которые раскрыли информацию о силах противника.В конце марта депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников.По его словам, все попытки договориться с главой киевского режима о мире — напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.

https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

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