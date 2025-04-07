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ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:07:00+03:00
2025-04-07T13:07:00+03:00
2025-04-07T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий "Севера"