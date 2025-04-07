https://ria.ru/20250407/vsu-2009782695.html
ВСУ снова атаковали энергообъекты России
ВСУ снова атаковали энергообъекты России - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ снова атаковали энергообъекты России
Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:42:00+03:00
2025-04-07T12:42:00+03:00
2025-04-07T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6895195d1341bf83153cc00475440f52.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких попыток, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8a821e40946aa5e59e259f7617d1e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ снова атаковали энергообъекты России
МО РФ: ВСУ шесть раз за прошедшие сутки атаковали энергетические объекты РФ