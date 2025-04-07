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ВСУ снова атаковали энергообъекты России - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 07.04.2025 (обновлено: 13:10 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vsu-2009782695.html
ВСУ снова атаковали энергообъекты России
ВСУ снова атаковали энергообъекты России - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ снова атаковали энергообъекты России
Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:42:00+03:00
2025-04-07T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких попыток, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ снова атаковали энергообъекты России

МО РФ: ВСУ шесть раз за прошедшие сутки атаковали энергетические объекты РФ

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких попыток, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.
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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области
5 апреля, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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