https://ria.ru/20250407/vsu-2009782695.html

ВСУ снова атаковали энергообъекты России

ВСУ снова атаковали энергообъекты России - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ снова атаковали энергообъекты России

Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:42:00+03:00

2025-04-07T12:42:00+03:00

2025-04-07T13:10:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на соответствующие договорённости, за минувшие сутки было шесть таких попыток, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)