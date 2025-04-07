https://ria.ru/20250407/vsu-2009752932.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.04.2025

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска

ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, но безуспешно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:18:00+03:00

2025-04-07T10:18:00+03:00

2025-04-07T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, но безуспешно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остаются Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", — сказал он.По словам главы ДНР, российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях. Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Это был мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда противник обстреливал Горловку.Часов Яр играет важную роль в силу расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бои за город идут с конца весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал, за которым находится основная часть Часова Яра. Тем не менее сначала российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, часов яр, россия, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины