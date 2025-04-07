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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 07.04.2025 (обновлено: 14:24 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vsu-2009752932.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.04.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска
ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, но безуспешно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:18:00+03:00
2025-04-07T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
россия
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, но безуспешно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остаются Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", — сказал он.По словам главы ДНР, российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях. Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Это был мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда противник обстреливал Горловку.Часов Яр играет важную роль в силу расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бои за город идут с конца весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал, за которым находится основная часть Часова Яра. Тем не менее сначала российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html
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в мире, часов яр, россия, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в окрестностях Дзержинска

Пушилин: ВСУ пытаются удерживать продвижение ВС России в окрестностях Дзержинска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска, но безуспешно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остаются Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений, но тем не менее наши подразделения, опираясь уже на село Пантелеймоновку, продолжают все равно свое продвижение. В Часовом Яре продолжаются городские бои", — сказал он.
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По словам главы ДНР, российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.
Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Это был мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда противник обстреливал Горловку.
Часов Яр играет важную роль в силу расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Бои за город идут с конца весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал, за которым находится основная часть Часова Яра. Тем не менее сначала российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрРоссияДонбассДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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