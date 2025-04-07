https://ria.ru/20250407/vsu-2009752420.html

Хинштейн рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Хинштейн рассказал об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.04.2025

Хинштейн рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что, по свидетельствам саперов, ВСУ при отступлении минировали все, что... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:11:00+03:00

2025-04-07T10:11:00+03:00

2025-04-07T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что, по свидетельствам саперов, ВСУ при отступлении минировали все, что встречалось на их пути: дома, автомобили, кладбища. Ранее он сообщал, что в сопровождении военных побывал в двух освобожденных от ВСУ селах Суджанского района, где осмотрел разрушения и оценил ситуацию в приграничье. "Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё, что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища", - написал Хинштейн. Врио губернатора отметил, что населенные пункты приграничья будут исследованы на наличие взрывоопасных предметов. "Все населённые пункты обязательно будут прочесаны: группировка саперов уже увеличена и достигнет 1 тысячи человек, в ближайшее время к работе подключится МЧС и "Барс-Курск". Работа по расчистке территории и восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная, но мы разберём завалы, отстроим и восстановим дома, храмы, школы, больницы", - добавил он. По его словам, в приграничье до сих пор опасно. "Оценив сегодня всё собственными глазами, я еще отчетливее понимаю, какой это риск для наших граждан", - подчеркнул Хинштейн. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726223.html

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)