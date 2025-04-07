https://ria.ru/20250407/vsu-2009752261.html

"Бардак, брехня, воровство": украинский пленный рассказал о ситуации в ВСУ

"Бардак, брехня, воровство": украинский пленный рассказал о ситуации в ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025

"Бардак, брехня, воровство": украинский пленный рассказал о ситуации в ВСУ

Моральное состояние украинских солдат оставляет желать лучшего, в целом ситуацию в их войсках можно охарактеризовать как "бардак, брехня, воровство", рассказал... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:08:00+03:00

2025-04-07T10:08:00+03:00

2025-04-07T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Моральное состояние украинских солдат оставляет желать лучшего, в целом ситуацию в их войсках можно охарактеризовать как "бардак, брехня, воровство", рассказал пленный военнослужащий ВСУ Руслан Мелещенко. Об этом сообщило Минобороны РФ. "Ни комиссии, ни учебной подготовки – ничего… в окопе обстреляли – контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте – 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти… Так что бардак, брехня, воровство", - сказал Мелещенко.Он также рассказал о том, как был мобилизован. По словам пленного, повестку ему принесли на работу. В военкомате медкомиссия была организована формально – один врач расписывался за двоих. Мелещенко отметил, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".

https://ria.ru/20250406/plennyy-2009596518.html

https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)