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ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/vsu-2009727695.html
ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец
ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец
Пятеро военных ВСУ попытались сдаться при освобождении ВС РФ населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:20:00+03:00
2025-04-07T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пятеро военных ВСУ попытались сдаться при освобождении ВС РФ населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов. Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля. "Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены", - рассказал командир батальона. По его словам, до этого при штурме детского сада в Успеновке удалось взять в плен двоих военнослужащих ВСУ, они остались живы.
https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец

Командир Бадмажапов: ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пятеро военных ВСУ попытались сдаться при освобождении ВС РФ населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов.
Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля.
"Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены", - рассказал командир батальона.
По его словам, до этого при штурме детского сада в Успеновке удалось взять в плен двоих военнослужащих ВСУ, они остались живы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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