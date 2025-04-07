https://ria.ru/20250407/vsu-2009727695.html

ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец

ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке, рассказал боец

Пятеро военных ВСУ попытались сдаться при освобождении ВС РФ населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:20:00+03:00

2025-04-07T05:20:00+03:00

2025-04-07T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пятеро военных ВСУ попытались сдаться при освобождении ВС РФ населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов. Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля. "Мы их не смогли эвакуировать... При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами. И они были уничтожены", - рассказал командир батальона. По его словам, до этого при штурме детского сада в Успеновке удалось взять в плен двоих военнослужащих ВСУ, они остались живы.

https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины