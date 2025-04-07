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ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/vsu-2009724205.html
ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен
ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен
Украинские войска целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила РИА Новости омбудсмен уполномоченный представитель по правам... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:38:00+03:00
2025-04-07T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виктория колесник-лавинская
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила РИА Новости омбудсмен уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. "ВСУ все чаще стали обстреливать гражданские объекты на территории Харьковской области, подконтрольной ВС РФ. С начала 2025 года зафиксировано несколько случаев целенаправленного применения украинских FPV-дронов против машин скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области", - сказала собеседница агентства. Также она отметила, что машины скорой помощи имели четкое обозначение в виде красного креста и использовались исключительно для медицинских целей. "Эти действия являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые строго запрещают нападения на медицинский транспорт и персонал, оказывающий помощь раненым и больным. Это не просто военное преступление, это преступление против человечности, демонстрирующее полное пренебрежение к базовым принципам морали", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009670561.html
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харьковская область, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен

Омбудсмен Колесник-Лавинская: ВСУ целенаправленно бьют по машинам скорой помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила РИА Новости омбудсмен уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская.
"ВСУ все чаще стали обстреливать гражданские объекты на территории Харьковской области, подконтрольной ВС РФ. С начала 2025 года зафиксировано несколько случаев целенаправленного применения украинских FPV-дронов против машин скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области", - сказала собеседница агентства.
Также она отметила, что машины скорой помощи имели четкое обозначение в виде красного креста и использовались исключительно для медицинских целей.
"Эти действия являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые строго запрещают нападения на медицинский транспорт и персонал, оказывающий помощь раненым и больным. Это не просто военное преступление, это преступление против человечности, демонстрирующее полное пренебрежение к базовым принципам морали", - добавила омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиктория Колесник-ЛавинскаяВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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