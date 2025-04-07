https://ria.ru/20250407/vsu-2009724205.html

ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен

ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила омбудсмен

Украинские войска целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила РИА Новости омбудсмен уполномоченный представитель по правам... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:38:00+03:00

2025-04-07T03:38:00+03:00

2025-04-07T03:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виктория колесник-лавинская

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, заявила РИА Новости омбудсмен уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. "ВСУ все чаще стали обстреливать гражданские объекты на территории Харьковской области, подконтрольной ВС РФ. С начала 2025 года зафиксировано несколько случаев целенаправленного применения украинских FPV-дронов против машин скорой помощи на освобожденной территории Харьковской области", - сказала собеседница агентства. Также она отметила, что машины скорой помощи имели четкое обозначение в виде красного креста и использовались исключительно для медицинских целей. "Эти действия являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые строго запрещают нападения на медицинский транспорт и персонал, оказывающий помощь раненым и больным. Это не просто военное преступление, это преступление против человечности, демонстрирующее полное пренебрежение к базовым принципам морали", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20250406/vsu-2009670561.html

харьковская область

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харьковская область, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф