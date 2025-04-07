https://ria.ru/20250407/vrach-2009723651.html

Врач рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день

Врач рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день - РИА Новости, 07.04.2025

Врач рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день

Чрезмерное потребление жидкости, более 4 литров в день, провоцирует гипонатриемию, или снижение уровня натрия в крови из-за "вымывания" электролитов, рассказала РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:25:00+03:00

2025-04-07T03:25:00+03:00

2025-04-07T03:25:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чрезмерное потребление жидкости, более 4 литров в день, провоцирует гипонатриемию, или снижение уровня натрия в крови из-за "вымывания" электролитов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ольга Семенова. "Здоровые почки способны пропускать до 800–1000 миллилитров жидкости в час, поэтому избыток воды опасен только в крайних случаях. Однако при чрезмерном потреблении жидкости, более 4-5 литров в день, могут возникнуть патологические состояния, например гипонатриемия – это снижение уровня натрия в крови из-за "вымывания" электролитов. Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания", - сказала Семенова. По ее словам, чрезмерное употребление жидкости у людей с хроническими заболеваниями почек может вызвать перегрузку этих органов. Также употребление жидкости стоит ограничивать пациентам с сердечной недостаточностью и эндокринологической патологией, такой как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, так как при этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента. "В целом, "передозировка" водой почти невозможна, если пить постепенно, а не залпом", - резюмировала терапевт.

https://ria.ru/20250406/vrach-2009593474.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)