https://ria.ru/20250407/voz-2009791878.html

МИД России призвал ВОЗ оставаться вне политики

МИД России призвал ВОЗ оставаться вне политики - РИА Новости, 07.04.2025

МИД России призвал ВОЗ оставаться вне политики

Москва считает важным, чтобы работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оставалась вне политики и отвечала интересам всех государств-членов, заявили в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:20:00+03:00

2025-04-07T13:20:00+03:00

2025-04-07T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва считает важным, чтобы работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оставалась вне политики и отвечала интересам всех государств-членов, заявили в МИД России. "Россия считает крайне важным, чтобы деятельность организации оставалась деполитизированной, научно обоснованной и отвечала интересам всех государств-членов. Российская Федерация готова и далее вносить соизмеримый вклад в развитие многостороннего взаимодействия и обновление глобальной архитектуры здравоохранения, основываясь на принципах справедливости, взаимного уважения и равенства", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по случаю дня основания ВОЗ. Оно опубликовано на официальном сайте министерства. В МИД РФ добавили, что в условиях новых общемировых вызовов роль ВОЗ растёт. "Россия призывает все страны укреплять доверие и прозрачность в работе организации, избегать двойных стандартов и использовать её потенциал для укрепления системы здравоохранения, реального улучшения здоровья населения планеты", - подчеркнули в ведомстве.

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россия, москва, воз, в мире