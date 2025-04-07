МИД России призвал ВОЗ оставаться вне политики
МИД РФ: Россия считает важным, чтобы работа ВОЗ оставалась вне политики
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва считает важным, чтобы работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оставалась вне политики и отвечала интересам всех государств-членов, заявили в МИД России.
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"Россия считает крайне важным, чтобы деятельность организации оставалась деполитизированной, научно обоснованной и отвечала интересам всех государств-членов. Российская Федерация готова и далее вносить соизмеримый вклад в развитие многостороннего взаимодействия и обновление глобальной архитектуры здравоохранения, основываясь на принципах справедливости, взаимного уважения и равенства", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по случаю дня основания ВОЗ. Оно опубликовано на официальном сайте министерства.
В МИД РФ добавили, что в условиях новых общемировых вызовов роль ВОЗ растёт. "Россия призывает все страны укреплять доверие и прозрачность в работе организации, избегать двойных стандартов и использовать её потенциал для укрепления системы здравоохранения, реального улучшения здоровья населения планеты", - подчеркнули в ведомстве.
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