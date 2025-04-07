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В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025
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Культура
 
20:14 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/voyna-2009899722.html
В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ
В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025
В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ
Комиссия по формированию общедоступного перечня произведений о подвигах советского народа в Великой отечественной войне создана в министерстве культуры РФ,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:14:00+03:00
2025-04-07T20:14:00+03:00
культура
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комиссия по формированию общедоступного перечня произведений о подвигах советского народа в Великой отечественной войне создана в министерстве культуры РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Приказываю: 1. Создать комиссию министерства культуры Российской Федерации по формированию общедоступного перечня правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений (с текстом или без текста) и иных произведений, прославляющих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, героизм, мужество, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества и (или) иным образом связанных с событиями или периодом Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В функции комиссии будет входить рассмотрение предложения авторов или иных правообладателей включении принадлежащих им произведений в перечень, а также рассмотрение предложений общероссийских общественных объединений, принятие соответствующих решений, а также подготовка и направление проектов перечня в министерство культуры РФ. В состав комиссии входят представители министерства культуры РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства обороны РФ и представители организаций по управлению правами на коллективной основе. Ее состав утверждается министерством культуры РФ. В комиссию входят семь человек, включая председателя, зампредседателя и секретаря (без права голоса).
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россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Россия, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ

В Минкультуры создали комиссию по формированию перечня произведений о ВОВ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комиссия по формированию общедоступного перечня произведений о подвигах советского народа в Великой отечественной войне создана в министерстве культуры РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
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"Приказываю: 1. Создать комиссию министерства культуры Российской Федерации по формированию общедоступного перечня правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений (с текстом или без текста) и иных произведений, прославляющих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, героизм, мужество, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества и (или) иным образом связанных с событиями или периодом Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В функции комиссии будет входить рассмотрение предложения авторов или иных правообладателей включении принадлежащих им произведений в перечень, а также рассмотрение предложений общероссийских общественных объединений, принятие соответствующих решений, а также подготовка и направление проектов перечня в министерство культуры РФ.
В состав комиссии входят представители министерства культуры РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства обороны РФ и представители организаций по управлению правами на коллективной основе. Ее состав утверждается министерством культуры РФ. В комиссию входят семь человек, включая председателя, зампредседателя и секретаря (без права голоса).
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