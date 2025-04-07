https://ria.ru/20250407/voyna-2009899722.html

В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ

В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025

В Минкультуры создали комиссию по созданию перечня произведений о ВОВ

Комиссия по формированию общедоступного перечня произведений о подвигах советского народа в Великой отечественной войне создана в министерстве культуры РФ,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:14:00+03:00

2025-04-07T20:14:00+03:00

2025-04-07T20:14:00+03:00

культура

россия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комиссия по формированию общедоступного перечня произведений о подвигах советского народа в Великой отечественной войне создана в министерстве культуры РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Приказываю: 1. Создать комиссию министерства культуры Российской Федерации по формированию общедоступного перечня правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений (с текстом или без текста) и иных произведений, прославляющих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, героизм, мужество, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества и (или) иным образом связанных с событиями или периодом Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В функции комиссии будет входить рассмотрение предложения авторов или иных правообладателей включении принадлежащих им произведений в перечень, а также рассмотрение предложений общероссийских общественных объединений, принятие соответствующих решений, а также подготовка и направление проектов перечня в министерство культуры РФ. В состав комиссии входят представители министерства культуры РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства обороны РФ и представители организаций по управлению правами на коллективной основе. Ее состав утверждается министерством культуры РФ. В комиссию входят семь человек, включая председателя, зампредседателя и секретаря (без права голоса).

https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html

https://ria.ru/20250318/vov-2005588382.html

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россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)