https://ria.ru/20250407/vov-2009833522.html
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ
МИД ФРГ не стал комментировать РИА Новости публикацию газеты Berliner Zeitung (BZ) о том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:27:00+03:00
2025-04-07T16:27:00+03:00
2025-04-07T17:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
освенцим
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МИД ФРГ не стал комментировать РИА Новости публикацию газеты Berliner Zeitung (BZ) о том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию разгрома нацистской Германии. В пятницу BZ сообщила со ссылкой на брошюру МИД ФРГ, что представителей РФ и Белоруссии не хотят видеть на памятных мероприятиях. Районам и муниципалитетам рекомендовано не отправлять приглашения представителям этих стран, а в случае прихода их представителей – выдворять их с мероприятий. Согласно BZ, МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии. "Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки", - написали в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости. Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html
https://ria.ru/20250407/pamyat-2009814889.html
https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html
россия
освенцим
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, освенцим, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Освенцим, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ
МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям в честь Победы
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МИД ФРГ не стал комментировать РИА Новости публикацию газеты Berliner Zeitung (BZ) о том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию разгрома нацистской Германии.
В пятницу BZ сообщила со ссылкой на брошюру МИД ФРГ, что представителей РФ и Белоруссии не хотят видеть на памятных мероприятиях. Районам и муниципалитетам рекомендовано не отправлять приглашения представителям этих стран, а в случае прихода их представителей – выдворять их с мероприятий. Согласно BZ, МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии.
"Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки", - написали в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости.
Ранее в этом году представителей посольства России
не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим
). В Москве
назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией
.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин
отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР
во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ.
Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.