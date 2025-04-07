https://ria.ru/20250407/vov-2009833522.html

МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ

МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025

МИД ФРГ не ответил на заявления о недопуске России к мероприятиям по ВОВ

МИД ФРГ не стал комментировать РИА Новости публикацию газеты Berliner Zeitung (BZ) о том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T17:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

освенцим

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МИД ФРГ не стал комментировать РИА Новости публикацию газеты Berliner Zeitung (BZ) о том, что Германия не хочет видеть представителей РФ и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию разгрома нацистской Германии. В пятницу BZ сообщила со ссылкой на брошюру МИД ФРГ, что представителей РФ и Белоруссии не хотят видеть на памятных мероприятиях. Районам и муниципалитетам рекомендовано не отправлять приглашения представителям этих стран, а в случае прихода их представителей – выдворять их с мероприятий. Согласно BZ, МИД ФРГ предупреждает о якобы существующих рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения представителей России и Белоруссии. "Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки", - написали в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос РИА Новости. Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html

https://ria.ru/20250407/pamyat-2009814889.html

https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html

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освенцим

москва

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