https://ria.ru/20250407/vostok-2009789972.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.04.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:08:00+03:00

2025-04-07T13:08:00+03:00

2025-04-07T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250407/peskov-2009786852.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины