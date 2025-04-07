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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.04.2025
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13:08 07.04.2025 (обновлено: 13:24 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vostok-2009789972.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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