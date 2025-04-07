https://ria.ru/20250407/vojska-2009876056.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в управлении... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:59:00+03:00
2025-04-07T17:59:00+03:00
2025-04-07T17:59:00+03:00
горловка
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вооруженные силы украины
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происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 17.35 выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009547482.html
https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра